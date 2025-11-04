Για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού συνελήφθη και κατηγορείται μια πρώην παρουσιάστρια του πρωινού δελτίου ειδήσεων του Fox 2 News στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι των ΗΠΑ, καθώς φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε τη μητέρα της.

Η Άντζελιν Μοκ, 47 ετών, η οποία εργάστηκε ως παρουσιάστρια στο Fox 2 News από το 2011 έως το 2015, συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή (31/10).

Former tv news anchor arrested in death of her mother https://t.co/ZIgUvBe0iK — Angie Mock, 47, was a longtime tv News anchor/reporter in St Louis, OKC… #JoplinNewsFirst pic.twitter.com/isVzcyYU1r — Joplin News First (@JoplinNewsFirst) November 3, 2025

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Γουίτσιτα, οι αρχές κλήθηκαν στην οδό Ίστ Κρόουλι, αριθμός 1500, στις 7:52 το πρωί, ύστερα από αναφορά για επίθεση με μαχαίρι.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τη Μοκ έξω από το σπίτι και τη μητέρα της, Ανίτα Έιβερς (Anita Avers), 80 ετών, στο κρεβάτι της με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της κομητείας Σέντγουικ μετέφερε τη γυναίκα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 8:26 π.μ.

Η Μοκ μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο και στη συνέχεια συνελήφθη και κρατήθηκε στις φυλακές της κομητείας Σέντγουικ.

Κρατείται με εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η έρευνα της υπόθεσης παραμένει σε εξέλιξη.

(Με πληροφορίες από FirstAlert4)