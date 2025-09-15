Το FBI εντόπισε δείγματα DNA που αντιστοιχούν στο DNA του ατόμου που κρατείται ως ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ.

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκε «μεταξύ άλλων ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στη στέγη» κτιρίου της πανεπιστημιούπολης της Γιούτα, όπου κρυβόταν ο ένοπλος.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, ο επικεφαλής του FBI τόνισε ότι στο συγκεκριμένο σημείο βρέθηκε επίσης μία πετσέτα «με την οποία ήταν τυλιγμένο» το τυφέκιο. «Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι ανήκουν στον ύποπτο που κρατείται αυτήν τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ.

Αποκαλυπτικό σημείωμα από τον Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Διευθυντής του FBI ανέφερε ότι εντοπίστηκε σημείωμα, στο οποίο ο Ρόμπινσον ανέφερε την πρόθεσή του να εξοντώσει τον Τσάρλι Κερκ. «Έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω», ανέφερε ο Πατέλ για το σημείωμα που εντόπισαν οι αρχές.

Όπως υποστήριξε ο Διευθυντής του FBI, «το σημείωμα αυτό γράφτηκε πριν από τον πυροβολισμό και κρατήθηκε στο σπίτι του υπόπτου και του φερόμενου ως τρανς συντρόφου του». Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ρόμπινσον είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, αλλά δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα και χαρακτηρίζεται ως ανενεργός.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)