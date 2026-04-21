Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε τελεσίγραφο με το οποίο απαιτεί από την Κούβα να απελευθερώσει τον καλλιτέχνη Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκαντάρα και τον ράπερ Μάικελ Οσόρμπο, οι οποίοι βρίσκονται φυλακισμένοι στο νησί εδώ και πέντε χρόνια. Σε μια μυστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου στην Αβάνα, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων που έχουν επιβεβαιώσει και οι δύο κυβερνήσεις, αλλά για τις οποίες ελάχιστα είναι γνωστά επίσημα, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσαν στις κουβανικές αρχές προθεσμία δύο εβδομάδων για την απελευθέρωση των διακεκριμένων καλλιτεχνών «ως ένδειξη καλής πίστης», καθώς και για την απελευθέρωση των περισσότερων από 1.000 άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται από το καθεστώς.

Στη δήλωση, την οποία εξασφάλισε το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης USA Today, ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέμεινε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «παραμένει προσηλωμένος στην απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων», καθώς και στη δημιουργία αλλαγών που ο Τραμπ χαρακτήρισε πρόσφατα ως «νέα αυγή για την Κούβα». Αν και πριν από λίγους μήνες η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση μιλούσε για οικονομικές και όχι πολιτικές μεταρρυθμίσεις στο νησί, η ρητορική της Ουάσιγκτον έχει αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες, αποκλείοντας τις διαπραγματεύσεις, εκτός αν η κυβέρνηση του Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ κάνει επίσης πολιτικές παραχωρήσεις. Η κουβανική κυβέρνηση έχει ένα «στενό παράθυρο για να κάνει αλλαγές πριν οι συνθήκες επιδεινωθούν ανεπανόρθωτα», δήλωσε η πηγή.

Advertisement

Advertisement

Ο Οσόρμπο και ο Οτέρο, δύο από τους πιο γνωστούς πολιτικούς κρατούμενους του νησιού, οι οποίοι ηγήθηκαν της συμβολικής απεργίας πείνας στα κεντρικά γραφεία του Κινήματος του Σαν Ισίδρο το 2020, συνελήφθησαν ένα χρόνο αργότερα, αφού είχαν βρεθεί στο στόχαστρο του καθεστώτος για αρκετό καιρό. Ο Οσόρμπο σύρθηκε έξω από το σπίτι του στην Παλιά Αβάνα από την κουβανική πολιτική αστυνομία, γυμνός και ξυπόλητος, ενώ έτρωγε το μεσημεριανό του. Ο Οτέρο συνελήφθη στις 11 Ιουλίου 2021, καθώς έβγαινε από το σπίτι του για να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Κούβα εκείνη την ημέρα, με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να βρίσκονται μέχρι σήμερα φυλακισμένοι ως πολιτικοί κρατούμενοι. Ο Οσόρμπο καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης. Ο Οτέρο καταδικάστηκε σε πενταετή ποινή, πράγμα που σημαίνει ότι η ποινή του αναμένεται να λήξει επίσημα σε τρεις μήνες.

Στις αρχές Απριλίου, η Αβάνα ανακοίνωσε τη χάρη 2.010 κρατουμένων, μία από τις μεγαλύτερες χάρες που έχει χορηγήσει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα μήνα νωρίτερα, η κουβανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την αποφυλάκιση 52 κρατουμένων. Ωστόσο, σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν αναγνώρισε ότι επρόκειτο για συμφωνία που συνήφθη κατά τη διάρκεια των διαλόγων με την Ουάσιγκτον, περιγράφοντάς την αντίθετα ως «κοινή πρακτική στο ποινικό μας σύστημα και μέρος της ανθρωπιστικής πορείας της Επανάστασης», καθώς και ως μέρος των θρησκευτικών εορτασμών της Μεγάλης Εβδομάδας. Μεταξύ των αποφυλακισθέντων, ανεξάρτητες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν ελάχιστοι κρατούμενοι συνείδησης.