Ένας τρανς πατέρας φέρεται να είναι ο δράστης του αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σχολικό τουρνουά χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις αρχές και το τοπικό δίκτυο WPRI, πρόκειται για τον 56χρονο Ρόμπερτ Ντόργκαν, ο οποίος χρησιμοποιούσε και το όνομα Ρομπέρτα Εσπόζιτο. Ο Ντόργκαν ήταν πατέρας τελειόφοιτου μαθητή του North Providence High School, ενός εκ των έξι σχολείων που συμμετείχαν στους αγώνες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 56χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον της συζύγου του, των τριών παιδιών τους και ενός οικογενειακού φίλου, οι οποίοι βρίσκονταν στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η αστυνομία έκανε λόγο για «στοχευμένη οικογενειακή διαμάχη».

Από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα – η μητέρα στο σημείο και ένα από τα παιδιά αργότερα στο νοσοκομείο – ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε και υπέκυψε στα τραύματά του.

JUST IN 🇺🇸🚨: New video shows the moment sh0ts were fired inside the Dennis M. Lynch Arena ice rink in Pawtucket, Rhode Island, during a high school hockey game, killing a young girl and injuring four others.



pic.twitter.com/pI4ZSNFxse — Meme Demon (@MemeDemonMode) February 16, 2026

«Ο πατέρας μου ήταν ο δράστης»

Μια γυναίκα που εθεάθη να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα του Πόουτακετ μετά το αιματηρό περιστατικό δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο πατέρας μου ήταν ο δράστης», υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζε «προβλήματα ψυχικής υγείας».

«Πυροβόλησε την οικογένειά μου και τώρα είναι νεκρός», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν «πολύ άρρωστος».

Η στιγμή των πυροβολισμών

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στη ζωντανή μετάδοση του αγώνα, με θεατές και παίκτες να πέφτουν στο έδαφος μόλις ακούστηκαν περίπου 11 πυροβολισμοί. Πολλοί αθλητές εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τον πάγκο, κάποιοι αφήνοντας ακόμη και τα παγοπέδιλά τους, ενώ άλλοι πήδηξαν πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα του παγοδρομίου για να καταφύγουν στα αποδυτήρια.

🚨WATCH🚨: HERE IS NEW CLOSE UP FOOTAGE OF THE SHOOTER OPENING FIRE AT THE HOCKEY GAME IN PAWTUCKET!



You can see a bystander jumping in and trying to take him down before the shooter took his own life. pic.twitter.com/NahgKyS2an — Matt (@mattrg45) February 17, 2026

Η διαφωνία με τον πεθερό του

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση. Ωστόσο, δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το WPRI αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει σοβαρές εντάσεις στην οικογένεια σχετικά με ζητήματα ταυτότητας φύλου.

Ο Ντόργκαν φέρεται να είχε ενημερώσει τις αρχές στο Νορθ Πρόβιντενς ότι είχε υποβληθεί σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και ότι αντιμετώπιζε αντιδράσεις από τον πεθερό του, ο οποίος – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του – τον απειλούσε και απαιτούσε να αποχωρήσει από την οικογενειακή κατοικία.

Παράλληλα είχε καταγγείλει στους αστυνομικούς του τμήματος Νορθ Πρόβιντενς ότι ο πεθερός του απείλησε πως «θα τον δολοφονήσει ασιατική συμμορία αν δεν φύγει από το σπίτι» σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Ο δράστης, ο οποίος είχε δηλώσει ότι διέμενε στο σπίτι επί επτά χρόνια, ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πεθερός του του είπε: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ένας τρανς να μείνει στο σπίτι μου», όπως αναφέρεται στα έγγραφα.

