Τρία ανήλικα αγόρια, ηλικίας 8, 11 και 12 ετών, συνελήφθησαν στο Οχάιο των ΗΠΑ αφού φέρονται να έκλεψαν αυτοκίνητο, να προκάλεσαν σύντομη καταδίωξη από την αστυνομία και να προσέκρουσαν σε κατοικία στην περιοχή Newburgh Heights.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από την πόλη Parma, ενώ πίσω από το τιμόνι βρισκόταν το 11χρονο παιδί. Η καταδίωξη τερματίστηκε όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σπίτι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Dramatic new video shows Ohio police in hot pursuit of a stolen car with an 11-year-old driver and two young children inside – before it crashed into a house. Police say they learned how to steal and drive cars on the internet. @SRamosABC has details. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/ecpP109nsM — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 23, 2025

Μετά τη σύγκρουση, τα 3 παιδιά εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή, όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε κοντινή απόσταση. Μάλιστα, το ένα εξ αυτών ζήτησε «συγγνώμη» στους αστυνομικούς ενώ ένα άλλο ζητούσε τη μητέρα του.

Κατά την προανάκριση, δήλωσαν ότι έμαθαν πώς να κλέβουν αυτοκίνητα παρακολουθώντας βίντεο στο διαδίκτυο.

Three kids under the age of 13 are facing charges after police say they stole a car near Cleveland, Ohio, on Saturday and crashed it into a house. The children were returned to their parents and no injuries were reported. pic.twitter.com/IWzTVYug8x — ABC News Live (@ABCNewsLive) December 22, 2025

Τα παιδιά φέρεται να δήλωσαν επίσης ότι είχαν πάει σε ένα κατάστημα, όταν είδαν ένα αυτοκίνητο. Ένα από τα αγόρια είπε στους αστυνομικούς ότι «κάτι τον κατέλαβε και δεν μπορούσε να το ελέγξει, ένιωσε ότι έπρεπε να πάρει το αυτοκίνητο», σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι ανήλικοι παραδόθηκαν στους γονείς τους και η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο ανηλίκων.

(Με πληροφορίες από ABC NEWS, FOX NEWS)