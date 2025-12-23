Τρία ανήλικα αγόρια, ηλικίας 8, 11 και 12 ετών, συνελήφθησαν στο Οχάιο των ΗΠΑ αφού φέρονται να έκλεψαν αυτοκίνητο, να προκάλεσαν σύντομη καταδίωξη από την αστυνομία και να προσέκρουσαν σε κατοικία στην περιοχή Newburgh Heights.
Σύμφωνα με τις Αρχές, το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από την πόλη Parma, ενώ πίσω από το τιμόνι βρισκόταν το 11χρονο παιδί. Η καταδίωξη τερματίστηκε όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σπίτι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.
Μετά τη σύγκρουση, τα 3 παιδιά εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή, όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε κοντινή απόσταση. Μάλιστα, το ένα εξ αυτών ζήτησε «συγγνώμη» στους αστυνομικούς ενώ ένα άλλο ζητούσε τη μητέρα του.
Κατά την προανάκριση, δήλωσαν ότι έμαθαν πώς να κλέβουν αυτοκίνητα παρακολουθώντας βίντεο στο διαδίκτυο.
Τα παιδιά φέρεται να δήλωσαν επίσης ότι είχαν πάει σε ένα κατάστημα, όταν είδαν ένα αυτοκίνητο. Ένα από τα αγόρια είπε στους αστυνομικούς ότι «κάτι τον κατέλαβε και δεν μπορούσε να το ελέγξει, ένιωσε ότι έπρεπε να πάρει το αυτοκίνητο», σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι ανήλικοι παραδόθηκαν στους γονείς τους και η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο ανηλίκων.
(Με πληροφορίες από ABC NEWS, FOX NEWS)