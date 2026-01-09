Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι αδημονεί να συναντήσει την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποκαλύπτοντας ότι η βραβευμένη με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την προσεχή εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή του Σον Χάνιτι, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. «Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μάλιστα πρόσθεσε ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» αν του παρέδιδε το Νόμπελ Ειρήνης της. «Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», είπε επίσης στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι, ο οποίος του υπενθύμισε ότι η επικεφαλής της βενεζουελανής αντιπολίτευσης έχει δεσμευθεί να «μοιραστεί», ακόμα και να «παραδώσει» το βραβείο της στον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις προσπάθειες της βενεζουελανής αντιπολιτευόμενης να εκφράσει τη φιλία της προς το πρόσωπό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει χωνέψει ότι επελέγη εκείνη και όχι ο ίδιος για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο από καιρό εποφθαλμιά.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για άλλη μια φορά τα παράπονά του χθες στο Fox News, καταφερόμενος ιδιαίτερα εναντίον της Νορβηγίας.

«Εκεί βρίσκεται η επιτροπή (σ.σ.: που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης). (…) Έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Νορβηγία. Είτε έχει κάποια επιρροή σ’ αυτό είτε όχι. Πιστεύω πως έχει. Λένε πως δεν έχει. Όμως όταν έχεις βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, θα έπρεπε να πάρεις ένα για καθέναν απ’ αυτούς», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαναλαμβάνει τον αριθμό αυτό, τον οποίο οι ειδικοί των διεθνών σχέσεων θεωρούν αναξιόπιστο.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το εάν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού.

Αβέβαιο το μέλλον της Βενεζουέλας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στο Fox News ότι θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου η Βενεζουέλα, όπου την προεδρία ασκεί προσωρινά η Ντέλσι Ροντρίγκες, να είναι σε θέση να οδηγηθεί σε εκλογές. «Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη χώρα. Δεν θα μπορούσαν να έχουν εκλογές», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν θα ήξεραν καν πώς να κάνουν εκλογές αυτήν τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Πηγή: Reuters

Η Βενεζουέλα είναι από τους σημαντικότερους εξαγωγείς πετρελαίου σε όλον τον κόσμο. Μετά την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ανοικτά πως οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της. Ο Τραμπ εκτίμησε πως οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Όπως είπε ο Τραμπ στην εκπομπή του Χάνιτι, την Παρασκευή θα έχει σύσκεψη με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών οι οποίες θα δαπανήσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα.

Χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών

Ο αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών, βάζοντας στο κάδρο και το Μεξικό. «Θα ξεκινήσουμε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε τι συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 107 νεκρούς.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

