Ιράν: 14χρονη μητέρα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου όταν ζήτησε από τον σύζυγό της να δει τους γονείς της – Μόλις 10 ημέρες πριν είχε γεννήσει

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 14χρονη Σογκάντ Μοσταρεκί δολοφονήθηκε από τον 20χρονο σύζυγό της στην επαρχία Κερμάν, αφού της είχε επιβληθεί εξαναγκαστικός γάμος από την ηλικία των δεκατριών ετών.

Ο δράστης παραδέχθηκε τη δολοφονία της συζύγου του, η οποία είχε υποστεί συστηματικό περιορισμό και κακοποίηση κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου της.

Την ίδια ημέρα, μια 21χρονη έγκυος γυναίκα έχασε τη ζωή της από πυροβολισμούς του συζύγου της στην επαρχία Φαρς, κατά τη διάρκεια προσπάθειας χωρισμού.

Οι παραπάνω υποθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έξαρσης γυναικοκτονιών στο Ιράν, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγράφουν δεκάδες περιστατικά έμφυλης βίας μηνιαίως.

Οι περισσότερες δολοφονίες γυναικών διαπράττονται εντός των οικιών τους από μέλη του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ενώ πολλά θύματα είναι ανήλικα κορίτσια.

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Μια ακόμη τραγική υπόθεση έμφυλης βίας και εξαναγκαστικού γάμου αποκαλύφθηκε στο Ιράν. Θύμα ήταν η 14χρονη Σογκάντ Μοσταρεκί (Sogand Moshtareki), η οποία έχασε τη ζωή της στις 6 Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Κερμάν, μόλις δέκα ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το παιδί της, σύμφωνα με τη DailyMail.

Όπως αναφέρουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανήλικη δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από τον 20χρονο σύζυγό της, όταν του ζήτησε να την αφήσει να επισκεφθεί τους γονείς και τους υπόλοιπους συγγενείς της. Η ίδια είχε παντρευτεί σε ηλικία μόλις 13 ετών, σε έναν γάμο που, σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, της είχε επιβληθεί.

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Ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, αποδίδοντας την πράξη του σε «οικογενειακές διαφορές», σύμφωνα με την Επιτροπή Γυναικών του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν (NCRI).

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR) μετέφερε επίσης την καταγγελία του πατέρα της 14χρονης, σύμφωνα με την οποία ο σύζυγός της περιόριζε συστηματικά την επικοινωνία της με την οικογένειά της. Μάλιστα, φέρεται να την κλείδωνε μέσα στο σπίτι κάθε φορά που έφευγε, εμποδίζοντάς την να μετακινηθεί ελεύθερα ή να έρθει σε επαφή με τους δικούς της ανθρώπους.

Η ανήλικη είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν σοβαρές δυσκολίες, καθώς είχε επιβιώσει από τροχαίο ατύχημα και βρισκόταν ακόμη σε περίοδο ανάρρωσης όταν γέννησε. Μετά τη δολοφονία της, ο 20χρονος συνελήφθη από τις Αρχές.

🚨 OMG. A 14-year-old bride was BEATEN TO DEATH by her Iranian husband just days after giving birth, all because she asked to visit her family, per Daily Mail



WELCOME TO ISLAMIC RULE 💔



Sogand Moshtareki was forced to marry at 13. Her 20-year-old husband reportedly locked her… pic.twitter.com/r11cnKoTfy — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 27, 2026

14-year-old bride is beaten to death by Iranian husband days after giving birth – because she asked to visit her family https://t.co/wIk9KFaaGp — Daily Mail (@DailyMail) November 27, 2026

Δεύτερη γυναικοκτονία την ίδια ημέρα – Νεκρή 21χρονη έγκυος

Την ίδια ημερομηνία σημειώθηκε ακόμη μία δολοφονία γυναίκας από τον σύζυγό της. Θύμα ήταν η 21χρονη Σεπιτέ Ραϊσί, από την επαρχία Φαρς, η οποία διένυε τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και είχε ήδη ένα παιδί τριών ετών.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό από τον σύζυγό της, όταν επιχείρησε να κινήσει τις διαδικασίες για τον χωρισμό τους. Το αγέννητο μωρό της δεν κατάφερε να επιβιώσει, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκε και η μητέρα της.

Η NCRI αναφέρει ότι και η Σεπιτέ είχε παντρευτεί όταν ήταν μόλις 13 ετών και είχε υποστεί κακοποίηση από τον σύζυγό της επί σειρά ετών.

Τουλάχιστον 24 γυναικοκτονίες μέσα σε έναν μήνα

Οι δύο δολοφονίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη εικόνα έμφυλης βίας στο Ιράν. Έκθεση της Επιτροπής Γυναικών του NCRI καταγράφει τουλάχιστον 24 γυναικοκτονίες κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2026.

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Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα στα σπίτια τους από άνδρες του στενού τους περιβάλλοντος. Η οργάνωση εκτιμά, μάλιστα, ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι υψηλότερος, καθώς δεν καταγράφονται ή δεν δημοσιοποιούνται όλες οι υποθέσεις.

Από την πλευρά του, το ιρανικό δίκτυο Iran International, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετέδωσε ότι τουλάχιστον 84 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν στη χώρα από τις 21 Μαρτίου έως τις 13 Οκτωβρίου 2026. Σε 75 από αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες ήταν πρόσωπα που γνώριζαν τα θύματα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι και το στοιχείο ότι οκτώ ανήλικα κορίτσια φέρεται να δολοφονήθηκαν από μέλη της οικογένειάς τους, όπως πατέρες, αδελφούς ή άλλους συγγενείς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

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Δολοφονήθηκε έγκυος 19χρονη από τους γονείς της

Στο ίδιο πλαίσιο, μια ακόμη υπόθεση αφορά τη 19χρονη Χέλια Φαταχί, η οποία ήταν δύο μηνών έγκυος. Σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw, η νεαρή γυναίκα είχε αποκαλύψει στην οικογένειά της ότι περίμενε παιδί έπειτα από σχέση με έναν νεαρό.

Οι γονείς της, Βοριά Φαταχί και Λεϊλά Βεϊσί, φέρονται να την οδήγησαν σε δικαστήριο για να υποβάλουν καταγγελία εναντίον της. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, φέρονται να την εξανάγκασαν να καταπιεί περίπου 30 χάπια αντιεπιληπτικής αγωγής και να την ξυλοκόπησαν άγρια. Όταν διαπίστωσαν ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή, σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, την έπνιξαν με μαξιλάρι.

Οι δύο γονείς φέρονται να ομολόγησαν την πράξη τους όταν έφτασαν οι διασώστες, ενώ συνελήφθησαν από την αστυνομία στην πόλη Σαναντάζ, στο δυτικό Ιράν.

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Honour-killing horror as Iranian parents force pregnant teen to swallow '30 pills' then beat and suffocate her when they realise she is not dead https://t.co/7ugXYhuQXU Advertisement November 24, 2026

Το νομικό πλαίσιο για τα εγκλήματα «τιμής», που προκαλεί αντιδράσεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το νομικό πλαίσιο στο Ιράν σχετικά με τα λεγόμενα εγκλήματα «τιμής».

Ο ισλαμικός ποινικός κώδικας δεν ποινικοποιεί με ειδική διάταξη τα εγκλήματα αυτά, ενώ προβλέπει εξαιρέσεις και ευνοϊκότερη μεταχείριση για ορισμένες κατηγορίες δραστών.

Ειδικότερα, το άρθρο 301 του ιρανικού Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι οι πατέρες και οι παππούδες που έχουν ρόλο πατέρα εξαιρούνται από την εφαρμογή της ποινής του qisas, δηλαδή της ανταποδοτικής εκτέλεσης, όταν δολοφονούν τα παιδιά ή τα εγγόνια τους.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραθέτουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ανθρωποκτονίες που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα «τιμής» μπορούν να τιμωρηθούν με ποινές φυλάκισης από τρία έως δέκα χρόνια, ενώ άλλες μορφές ανθρωποκτονίας μπορεί να επισύρουν τη θανατική ποινή.

Οι εκτιμήσεις για την έκταση του φαινομένου διαφέρουν σημαντικά. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 450 εγκλήματα «τιμής» κάθε χρόνο.

(Με πληροφορίες από DailyMail)