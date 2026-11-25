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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 63χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μετά τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Η ανακρίτρια έκρινε επαρκές το συγκεκριμένο μέτρο παρά τις σοβαρές ενδείξεις ενοχής και τον κίνδυνο τέλεσης νέων αδικημάτων.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την προφυλάκιση του κατηγορουμένου λόγω της σοβαρότητας της πράξης που αποκαλύφθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2026.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει εντός πέντε ημερών αν ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί τελικά στις φυλακές.

Ο 63χρονος ισχυρίζεται ότι ενήργησε εν βρασμώ και ζήτησε τη διενέργεια νέας ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης για την υπόθεση.

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Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση παραμένει ο 63χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο. Η ανακρίτρια έκρινε ότι το «βραχιολάκι» αρκεί. Ο εισαγγελέας ζήτησε να προφυλακιστεί.

Επειδή ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν, την απόφαση θα την πάρει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει και θα αποφανθεί μέσα σε πέντε ημέρες. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος μένει στο σπίτι του, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση.

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Γιατί η ανακρίτρια δεν τον προφυλάκισε;

Η ανακρίτρια δέχεται ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και κίνδυνος να διαπράξει παρόμοιες πράξεις. Κρίνει όμως ότι ο κατ’ οίκον περιορισμός είναι αρκετός. Στο σκεπτικό της γράφει:

«Προκύπτουν μεν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για το προαναφερθέν αδίκημα που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο καθώς και κίνδυνος τέλεσης ομοειδών πράξεων πλην όμως το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση παρέχει την προσδοκία ότι αυτός δε θα διαπράξει άλλα εγκλήματα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες τέλεσης της πράξης που του αποδίδεται σε συνδυασμό με το ότι έχει γνωστή και σταθερή διαμονή στη χώρα και υπέβαλε σχετικό αίτημα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κρίση της ανακρίτριας βάρυναν το ιατρικό ιστορικό του θύματος και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση;

Στο σώμα της 61χρονης βρέθηκαν εκτεταμένες κακώσεις, μώλωπες και ενδείξεις στραγγαλισμού. Οι ιατροδικαστές εντόπισαν και παλαιότερες κακώσεις. Ωστόσο δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Τι υποστηρίζει ο 63χρονος;

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος είπε ότι ενήργησε εν βρασμώ ψυχής και επικαλέστηκε τα προβλήματα ψυχικής υγείας της συζύγου του. Υποστήριξε επίσης ότι μέρος των κακώσεων προκλήθηκε όταν προσπάθησε να την επαναφέρει με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Ζήτησε νέα ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, γιατί, όπως ισχυρίζεται, τα ευρήματα έχουν αντιφάσεις.

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Πώς έγινε η γυναικοκτονία;

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026. Ο 63χρονος τηλεφώνησε ο ίδιος στην Άμεση Δράση και είπε ότι είχε σκοτώσει τη σύζυγό του στο διαμέρισμά τους, στην οδό Αίθρας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 63χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του. Την ίδια ημέρα έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Θησείο.

Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει αν ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στη φυλακή ή θα παραμείνει στο σπίτι του μέχρι τη δίκη.

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