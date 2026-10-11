Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο εικοσιπεντάχρονος Αλιρεζά Σεπαχί απαγχονίστηκε στις φυλακές Νταστγκέρντ του Ισφαχάν, έχοντας καταδικαστεί σε θάνατο για τη συμμετοχή του σε αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.

Λίγες ώρες πριν από την εκτέλεσή του, ο νεαρός τέλεσε μέσω τηλεφώνου τον γάμο του με την αρραβωνιαστικιά του, Μαχσάντ Κασανί.

Η σύζυγός του, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης, δέχεται έντονες πιέσεις από τις αρχές να διαψεύσει την πραγματοποίηση του γάμου τους.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές έχουν διακόψει την τηλεφωνική επικοινωνία της κρατούμενης και ασκούν πιέσεις στις οικογένειες του ζευγαριού σχετικά με το γεγονός.

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Ο 25χρονος Ιρανός Αλιρεζά Σεπαχί απαγχονίστηκε τα ξημερώματα της 5ης Οκτωβρίου στις κεντρικές φυλακές του Ισφαχάν, μόλις λίγες ώρες αφότου παντρεύτηκε την αρραβωνιαστικιά του Μαχσάντ Κασανί, επίσης κρατούμενη σε άλλες φυλακές του μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Η εκτέλεση του Αλιρεζά Σεπαχί

Ο νεαρός καταδικάστηκε σε θάνατο λόγω της συμμετοχής του στις τεράστιες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στο Ιράν, όταν χιλιάδες άνθρωποι δολοφονήθηκαν βιαίως από το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης.

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Alireza Sepahi was executed after being arrested in connection with the Lion and Sun Revolution. A day before his execution, he married his fiancée, Mahshad Keshani, in prison. Mahshad, also arrested during protests remains in prison, serving a six-year sentence. Remember Alireza. Say his name, share his story. — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) October 6, 2026

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης μέσω τηλεφώνου μέσα από τη φυλακή του Ισφαχάν, με τη συμμετοχή και των πατέρων τους.

Τη γαμήλια τελετή διευκόλυνε ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμιρσαλάρ Νταβουντί, ο οποίος διάβασε τους όρκους ώστε οι πατέρες να δώσουν την ευλογία τους.

Μετά την εκτέλεση του 25χρονου, αυξήθηκαν οι πιέσεις στη χήρα του να αρνηθεί ότι τον παντρεύτηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, οι πιέσεις επεκτείνονται και στις οικογένειες του ζευγαριού, ενώ η νεαρή κρατούμενη έχει στερηθεί τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.

Πιέζουν τη 22χρονη σύζυγό του να αρνηθεί ότι παντρεύτηκαν

Η 22χρονη Μαχσάντ Κασανί, φοιτήτρια που εκτίει ποινή φυλάκισης πέντε ετών, φέρεται να ανακρίνεται και να πιέζεται να διαψεύσει τον γάμο της με τον Αλιρεζά Σεπαχί.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Iran International, οι αρχές έχουν διακόψει την τηλεφωνική επικοινωνία της νεαρής γυναίκας με πρόσωπα εκτός της φυλακής Ντοουλαταμπάντ, στην Ισφαχάν.

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Η ίδια πηγή ανέφερε ότι συγγενείς τόσο της Κασανί όσο και του εκτελεσμένου συζύγου της δέχονται επίσης πιέσεις να αρνηθούν ότι πραγματοποιήθηκε ο γάμος.

An Iranian couple was imprisoned over the anti-regime uprising in January. Alireza Sepahi was sentenced to death, but Mahshad Keshani, who received a five-year sentence, insisted on marrying him before he was executed. Their lawyer: “When he understood that she was serious, he began to cry and signed the document. Mahshad was completely determined. Alireza was crying, and something deeply painful and beautiful happened. Even the prison officers began to cry.” https://t.co/D3BOPgZJUU — Holly Dagres (@hdagres) October 9, 2026

Μάλιστα, κατονόμασε τη Φατεμέ Ασγκαρί, αξιωματούχο της γυναικείας πτέρυγας των φυλακών Ντοουλαταμπάντ, ως ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στις πιέσεις προς την 22χρονη.

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Another execution of protesters in Iran: Alireza Sepahi and Alireza Raisi, arrested following the December 2023 protests, were executed at Dastgerd Prison in Isfahan. Sepahi’s lawyer says his retrial request was accepted by the Supreme Court, but an Isfahan court rejected it within 48 hours without a hearing. — DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 5, 2026

Η τέλεση του γάμου κατέστη δυνατή μέσω της ιρανικής νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει σε κάθε μελλόνυμφο να ορίσει αντιπρόσωπο για τη σύναψη του γαμήλιου συμβολαίου.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξ αποστάσεως, ενώ το ζευγάρι επικοινωνούσε τηλεφωνικά.

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Ο Σεπαχί εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού στις φυλακές Νταστγκέρντ της Ισφαχάν, μαζί με έναν ακόμη καταδικασμένο διαδηλωτή, τον Αλιρεζά Ραεϊσί.