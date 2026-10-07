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Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση των στρατιωτικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Μόσχα εξέφρασε τη στήριξή της σε κάθε προσπάθεια μείωσης των εντάσεων που επικρατούν στην περιοχή λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Το Ιράν διατηρεί αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ εφαρμόζουν αντίμετρα στα ιρανικά λιμάνια στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης.

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, ανήμερα των γενεθλίων του, ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνδράμει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν την Τετάρτη, ενώ η σύγκρουση που διαρκεί εδώ και μήνες βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Η Ρωσία και το Ιράν – δύο από τις χώρες που υπόκεινται στις περισσότερες κυρώσεις παγκοσμίως – έχουν εμβαθύνει σημαντικά τους στρατιωτικούς και εμπορικούς δεσμούς τους κατά τη διάρκεια της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, καθιστώντας την αλληλεξάρτησή τους όλο και μεγαλύτερη.

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Ο Ρώσος ηγέτης και ο Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, αναφέρθηκαν στην «θετική και αναπτυσσόμενη πορεία των σχέσεων» μεταξύ των δύο συμμάχων, τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης των δεσμών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Όσον αφορά τον πόλεμο, ο Πούτιν «αναφέρθηκε στις προσπάθειες ορισμένων χωρών να μεσολαβήσουν και να συμβάλουν στη μείωση των εντάσεων, δηλώνοντας ότι η Ρωσία τις υποστηρίζει», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Pezeshkian, Putin Stress Commitment to Deepening Strategic Partnership



Iranian President Masoud Pezeshkian spoke by phone with Russian President Vladimir Putin and conveyed his birthday greetings, extending his best wishes for the continued success and prosperity of Russia and… pic.twitter.com/FseJXAcqqn — Tehran Times (@TehranTimes79) October 7, 2026

Ο Πούτιν δήλωσε ότι το Ιράν «μπορεί να είναι βέβαιο ότι η Μόσχα είναι επίσης έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο και να παράσχει βοήθεια σε αυτό το πλαίσιο», σύμφωνα με το IRNA.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τον περασμένο μήνα σε ομιλία του στον ΟΗΕ ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

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Το Ιράν έχει αποκλείσει τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό του Στενού του Ορμούζ, η οποία έχει καταστεί το επίκεντρο της σύγκρουσης, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν έναν αντί-αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

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