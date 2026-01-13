Χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση παραμένει η οικογένεια της 24χρονης Ιρανής Μαχσά Σαφέι, η οποία φέρεται να συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια αντικαθεστωτικής διαδήλωσης στην πόλη Γιασούτζ (Yasuj), στις 7 Ιανουαρίου. Έκτοτε, οι Αρχές δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία για τον τόπο κράτησής της, την κατάσταση της υγείας της ή τις κατηγορίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με καταγγελίες της οικογένειάς της, όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας με κρατικές υπηρεσίες, αστυνομικά τμήματα και δικαστικές Αρχές έχουν αποβεί άκαρπες. Όπως αναφέρουν, δεν έχουν λάβει ούτε ανεπίσημη ενημέρωση, γεγονός που εντείνει την αγωνία τους για την τύχη της 24χρονης.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Μαχσά Σαφέι είναι αδελφή του Νίμα (γνωστού και ως Πάρσα) Σαφέι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022. Οι κινητοποιήσεις εκείνες είχαν ξεσπάσει μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Την ίδια στιγμή, νέα περιστατικά βίας κατά διαδηλωτών έρχονται στο φως. Όπως αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, η 23χρονη Ρομπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, σκοτώθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ενώ συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αρχικά, οι Αρχές φέρονται να αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό της στην οικογένειά της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες διεθνών οργανισμών για τη συνεχιζόμενη καταστολή και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.