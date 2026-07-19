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Έξι μήνες μετά τις τεράστιες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν το Ιράν, δύο άνδρες πο είχαν καταδικαστεί σε θάνατο εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού, όπως ανακοίνωσεΔικαιοσύνη της χώρας.

Σύμφωνα με τη δικαστική εξουσία, ο Ερφάν Εσφαντιαρί και ο Γκολ-Μοχαμάντ Μοχαμαντί «έδεσαν αστυνομικούς σε πινακίδα οδικής σήμανσης με σχοινιά, τους τραυμάτισαν εκσφενδονίζοντας πέτρες, τους περιέλουσαν με βενζίνη και τους έβαλαν φωτιά», στο Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν).

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Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει ούτε την ημερομηνία της σύλληψής τους ούτε εκείνην της δίκης τους. Τον Δεκέμβριο, ένα κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας που ξεκίνησε αρχικά ως διαμαρτυρία κατά της αύξησης του κόστους ζωής μετατράπηκε γρήγορα σε τεράστιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

“Warning of the Imminent Execution of 12 Political Prisoners and Lion and Sun National Revolution Detainees in Isfahan.”



Erfan Esfandari, 18, and Gol-Mohammad Mohammadi, 23, an Afghan national, were executed today.



Both had been sentenced to death in connection with the… pic.twitter.com/8oV3ZNiYQr July 19, 2026

Το Ιράν εκτέλεσε τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους κατά το περασμένο έτος, καταγράφοντας τον υψηλότερο αριθμό που έχει σημειωθεί στη χώρα από το 1989, σύμφωνα με δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο συνολικός αυτός αριθμός αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 68% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 975 εκτελέσεις, σύμφωνα με κοινή έκθεση της οργάνωσης Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (IHR) με έδρα τη Νορβηγία και της οργάνωσης Μαζί Ενάντια στη Θανατική Ποινή (EPCM) με έδρα το Παρίσι.

Μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2026, το Ιράν έχει ήδη εκτελέσει τουλάχιστον 613 ανθρώπους. Λόγω της βίαιας καταστολής και της λογοκρισίας, είναι αδύνατον να υπολογίσουμε με ακρίβεια πόσοι άνθρωποι που ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή δικαιοσύνη και την ανατροπή του καθεστώτος, έχουν εκτελεστεί από τις ιρανικές αρχές.