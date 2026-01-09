Οι Ιρανές γυναίκες ξεκίνησαν μια νέα και εντυπωσιακή μορφή διαμαρτυρίας, ανάβοντας τσιγάρα με φωτογραφίες που καίγονται του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε μια τολμηρή πράξη ανυπακοής που εξαπλώθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο.

Βίντεο και φωτογραφίες των διαμαρτυριών έχουν μοιραστεί χιλιάδες φορές σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, δείχνοντας γυναίκες χωρίς μαντίλες να καπνίζουν τσιγάρα που έχουν ανάψει με φλεγόμενα πορτρέτα του πιο ισχυρού προσώπου της χώρας. Το κάψιμο φωτογραφιών του ανώτατου ηγέτη αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο, ενώ το κάπνισμα των γυναικών σε δημόσιους χώρους απαγορεύεται ή αποθαρρύνεται εδώ και καιρό.

Συνδυάζοντας και τις δύο πράξεις και αψηφώντας ανοιχτά τους υποχρεωτικούς νόμους για το χιτζάμπ, οι διαδηλώτριες αμφισβητούν όχι μόνο την πολιτική εξουσία του Ιράν, αλλά και τους αυστηρούς κοινωνικούς ελέγχους.

Παρατηρητές αναφέρουν ότι ο συμβολισμός της πράξης καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την καταστολή της από τις αρχές.

«Αυτό το είδος διαμαρτυρίας δεν βασίζεται σε μαζικές συγκεντρώσεις που μπορούν να διαλυθούν», σημείωσε ένας αναλυτής. «Διαδίδεται ψηφιακά και ιδιωτικά, καθιστώντας την επιβολή του νόμου πολύ πιο περίπλοκη».

Η τάση αυτή έχει εμφανιστεί εν μέσω της επιδείνωσης των οικονομικών δυσκολιών και της ανανέωσης των αναταραχών σε ολόκληρη τη χώρα. Το Ιράν έχει συγκλονιστεί από διαμαρτυρίες για τον πληθωρισμό, την ανεργία και την κατάρρευση του ριάλ, με διαδηλώσεις να ξεσπούν σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.