Η ιρανική κοινωνία συγκλονίζεται από τις διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και νέοι άνθρωποι που είχαν όνειρα και προσδοκίες: η Ρουμπίνα, μια νεαρή σχεδιάστρια μόδας, ο Ρεμπίν, ένας έφηβος ποδοσφαιριστής με λαμπρό μέλλον και ο Μεχντί, πρωταθλητής του bodybuilding.

Όπως εκατοντάδες άλλοι, ή ακόμα και χιλιάδες άνθρωποι, αυτοί οι τρεις Ιρανοί σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων.

Advertisement

Advertisement

Ρουμπίνα, 23 ετών

Rubina Aminian, a 23-year-old student, was murdered by the Islamic regime on the evening of Thursday, January 8, after leaving her university and joining a protest in Tehran.



After identifying her daughter’s body, her mother said, “It wasn’t just my daughter. I saw hundreds of… pic.twitter.com/07euwyPQLv — Sarah Raviani (@sarahraviani) January 11, 2026

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, 23 ετών, σπούδαζε σχέδιο μόδας στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Κολέγιο Shariati της Τεχεράνης, ένα περίοπτο πανεπιστήμιο για γυναίκες.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, μπορεί κανείς να δει τη νεαρή γυναίκα να ποζάρει με υπηρηφάνεια μαζί με τις δημιουργίες της, αποτίνοντας φόρο τιμής στην εθνοτική ποικιλομορφία του Ιράν, με την ίδια να αντλεί έμπνευση από τις κουρδικές ρίζες της.

Τη νύχτα της 8ης Ιανουαρίου, όταν οι διαδηλώσεις άρχισαν να γιγαντώνονται, η 23χρονη έφυγε από το σπίτι της για να ενώσει τη φωνή της με το πλήθος, όπως αφηγείται η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, η οποία κατέγραψε την ιστορία της.

Την πυροβόλησαν εξ επαφής με τη σφαίρα να τη βρίσκει στο κεφάλι, σύμφωνα με την οικογένεια, την οποία επικαλέστηκε η οργάνωση.

Οι συγγενείς της μετέβησαν στην Τεχεράνη από το Κερμανσάχ (δυτικά), τη γενέτειρά της, για να αναγνωρίσουν το πτώμα της, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Advertisement

Εκεί, είδαν «τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις». Αν και κατάφεραν να πάρουν τη σορό της, έπειτα από τις αρχικές αντιρρήσεις των αρχών, δεν τους επιτράπηκε να οργανώσουν την κηδεία της κατά την επιστροφή τους.

Ερφάν, 18 ετών

Ο Ερφάν Φαράτζ, ένας κάτοικος της πόλης Ρέι, κοντά στην Τεχεράνη, σκοτώθηκε την 7η Ιανουαρίου αφού τον πυροβόλησαν με πραγματικές σφαίρες οι κυβερνητικές δυνάμεις, σύμφωνα με μια άλλη ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία, τη Hengaw.

Advertisement

Είχε μόλις κλείσει τα 18.

Μια πηγή προσκείμενη στην οικογένειά του ανέφερε πως η σορός του ταυτοποιήθηκε μεταξύ εκείνων που μεταφέρθηκαν το Σάββατο με φορτηγό στο νεκροτομείο του Καχριζάκ, απ’ όπου οι εικόνες με δεκάδες μαύρους σάκους με πτώματα συγκλόνισαν τη διεθνή κοινότητα.

Ο 18χρονος ετάφη χωρίς καμία δημόσια ανακοίνωση.

Advertisement

Ρεμπίν, 17 ετών

Rebin Moradi, only 17, a Kurdish youth football player, was brutally murdered by the Islamic Republic regime in Tehran for demanding freedom.



Remember his name. pic.twitter.com/MWLKql6BMt — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) January 13, 2026

Ο Ρεμπίν Μοραντί, ένας Κούρδος φοιτητής ηλικίας 17 ετών από την επαρχία Κερμανσάχ, που διέμενε στην Τεχεράνη, αγωνιζόταν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα νέων της πρωτεύουσας.

Θεωρείτο ως «ένα από τα πλέον υποσχόμενα νέα ταλέντα», σύμφωνα με τη Hengaw.

Advertisement

Έχασε τη ζωή του από πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων του Ιράν την Πέμπτη, αναφέρει η ΜΚΟ.

Advertisement

Μια πηγή με γνώση της υπόθεσής του διευκρίνισε πως η οικογένεια του νέου έχει λάβει την επιβεβαίωση του θανάτου του, όμως δεν της έχει ακόμη επιτραπεί να πάρει τη σορό του.

Μεχντί, 39 ετών

Majid Zatparvar, father of champion wrestler Masoud Zatparvar, has now died of a heart attack after receiving the news of his son's death by the Islamic regime’s forces. The filthy Islamic Republic has taken TWO lives from one grieving family.#DigitalBlackoutlran… pic.twitter.com/juNlK2ngf9 — پری‌سا (@longlosthills) January 12, 2026

Ο Μεχντί Ζατπαρβάρ, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από την επαρχία Γκιλάν (βόρεια), στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, ήταν ένας πρώην πρωταθλητής του bodybuilding, που έγινε προπονητής, αφού παρακολούθησε ένα μάστερ στην αθλητική ψυχολογία, αναφέρει η Hengaw.

Advertisement

Είχε «ξεκινήσει την άρση βαρών σε ηλικία 13 ετών και είχε κερδίσει βραβεία στο Ιράν και στο εξωτερικό» το διάστημα μεταξύ 2011 και 2014», συμπλήρωσε η οργάνωση.

Σκοτώθηκε από πυρά την Παρασκευή.