Η ΜΚΟ Hengaw, οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, αποκαλύπτει πως ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί είναι ζωντανός και σήμερα (18/1) τον επισκέφτηκε η οικογένειά του στις φυλακές όπου κρατείται.

«Ζωντανός και σε σταθερή κατάσταση ο Ερφάν Σολτανί μετά από φόβους επικείμενης εκτέλεσης. Η Hengaw Organization for Human Rights έμαθε ότι η οικογένεια του έλαβε άδεια για μια σύντομη δια ζώσης επίσκεψη μαζί του σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, και επιβεβαίωσε ότι είναι εν ζωή και σε σταθερή φυσική κατάσταση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν.

Advertisement

Advertisement

EXCLUSIVE – Hengaw



Hengaw has learned that the family of Erfan Soltani has been granted a brief in-person visit with him today, Sunday, January 18, 2026, and has confirmed that he is currently alive and in stable physical condition.



This development comes after days of extreme… pic.twitter.com/kwcSHVeVMG — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 18, 2026

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά από αναφορές διάφορων δημοσιευμάτων ότι ο Σολτανί βασανίστηκε και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις φυλακές. Παράλληλα, τις προηγούμενες μέρες η οικογένεια του 26χρονου ενημερώθηκε ότι έπρεπε να παρουσιαστεί στη φυλακή την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου για μια «τελευταία επίσκεψη» πριν από την εκτέλεσή του, γεγονός που ερμηνεύθηκε ως σαφέστατη προειδοποίηση για την επικείμενης θανατική ποινή στον διαδηλωτή.

Η εκτέλεση, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί. Αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αρνήθηκαν ότι είχε εκδοθεί θανατική ποινή σε βάρος του νεαρού, ενώ μέχρι και την σημερινή σύντομη επίσκεψη, η οικογένεια του Σολτανί δεν είχε καμία ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του 26χρονου.

Ποια είναι η Hengaw που προέβη στην συγκεκριμένη ανάρτηση

Η Hengaw Organization for Human Rights είναι μη κυβερνητική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με κουρδική προέλευση, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην καταγραφή και τεκμηρίωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Το έργο της εστιάζει ιδιαίτερα στις κουρδικές περιοχές της χώρας, αλλά καλύπτει και υποθέσεις που αφορούν το σύνολο της ιρανικής επικράτειας.

Η Hengaw λειτουργεί ως παρατηρητήριο σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου η πρόσβαση διεθνών οργανισμών, ξένων δημοσιογράφων και ανεξάρτητων αποστολών είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Συλλέγει πληροφορίες μέσω τοπικών δικτύων, οικογενειών κρατουμένων, δικηγόρων και ακτιβιστών, καταγράφοντας συλλήψεις, εκτελέσεις, θανατικές ποινές, καταστολή διαδηλώσεων και παραβιάσεις δικαιωμάτων μειονοτήτων και γυναικών.