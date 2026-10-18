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Ασυνήθιστες εικόνες εκτυλίχθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, μετά τη βύθιση πλοίου που φέρεται να χτυπήθηκε από νάρκη, ενώ επιχειρούσε να περάσει από μη εξουσιοδοτημένο σημείο. Εκατοντάδες Ιρανοί έσπευσαν στην περιοχή, προσπαθώντας να ανασύρουν από τη θάλασσα αντικείμενα από το φορτίο του, μεταξύ των οποίων iPhones και γαλλικά αρώματα.

Το φορτηγό πλοίο GFS Pride, το οποίο έφερε σημαία Σιγκαπούρης, βυθίστηκε στις 13 Οκτωβρίου, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κατάστρωμά του. Και τα 21 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το πλοίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Αρχής της Σιγκαπούρης, το GFS Pride δέχθηκε πλήγματα από άγνωστα βλήματα κατά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ.

Ένα ακόμη πλοίο της ίδιας εταιρείας, το GFS Giselle, δέχθηκε επίσης πλήγμα την επόμενη ημέρα. Το πλοίο υπέστη ζημιές στο κύτος, ωστόσο κατάφερε να φτάσει σε ασφαλές αγκυροβόλιο, χρησιμοποιώντας τις δικές του μηχανές.

Όπως αναφέρεται, στα εμπορευματοκιβώτια του GFS Pride υπήρχαν, μεταξύ άλλων, iPhones και αρώματα, γεγονός που κινητοποίησε Ιρανούς ψαράδες και άλλους πολίτες, οι οποίοι έσπευσαν να περισυλλέξουν αντικείμενα που επέπλεαν στη θάλασσα.

Σε βίντεο που καταγράφει το περιστατικό, ένας άνδρας ακούγεται να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ακούσαμε ότι βυθίστηκε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Στενό του Ορμούζ, οπότε πάμε να μαζέψουμε iPhones και αρώματα».

Στα σχετικά πλάνα διακρίνονται αρκετά μεγάλα εμπορευματοκιβώτια, αλλά και χιλιάδες αντικείμενα που επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού, μετά τη βύθιση του πλοίου.