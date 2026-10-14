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Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε την Τετάρτη κοντά στα Στενά του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από βλήμα, ενώ ένα άλλο πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου βυθίζεται σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, δήλωσαν πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας που επικαλείται το Reuters.

Το πλοίο GFS Pride, με σημαία Σιγκαπούρης και μικρή χωρητικότητα 2.824 TEU (μονάδα που ισοδυναμεί με 20 πόδια), βυθίστηκε, ανέφεραν οι πηγές. Βίντεο από ιρανικές πηγές (Φρουροί της Επανάστασης) που φέρονται να απεικονίζουν το σκάφος έχουν κυκλοφορήσει στα social media.

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Footage published by the IRGC shows a container ship it calls "illegal" sinking south of the Strait of Hormuz with 2,500 containers aboard. https://t.co/lCgeztmHSp — Open Source Intel (@Osint613) October 14, 2026

Δεν κατέστη εφικτή η άμεση επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, GFS Ship Management FZE, η οποία εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για σχόλιο.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, σύμφωνα με αναφορές, το πλοίο Cape Dao, με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, βυθίζεται κοντά στα στενά, έχοντας πληγεί από βλήμα στις 23 Σεπτεμβρίου, πρόσθεσαν οι πηγές.

Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Peonies Shipmanagement FZE, η οποία εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για σχόλιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters