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Ουκρανικά drones έπληξαν το μεγαλύτερο data center της Ρωσίας, που ανήκει στη μεγαλύτερη τράπεζα και εταιρεία τεχνολογίας της χώρας, Sberbank- ωστόσο στέλεχος της εταιρείας υποστήριξε πως δεν διαταράχθηκε η λειτουργία του.

Η επίθεση, που έλαβε χώρα στο Σαράτοφ, ακολουθεί τρεις επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα εναντίον data centers της Yandex. Η Ουκρανία λέει πως απαντά σε ρωσικές επιθέσεις εναντίον αντίστοιχων δικών της εγκαταστάσεων.

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«Επιβεβαιώνουμε ότι το κέντρο επεξεργασίας δεδομένων δέχτηκε επίθεση. Ταυτόχρονα, όλα τα συστήματα και οι υπηρεσίες της Sberbank λειτουργούν κανονικά και χωρίς διαταραχή» είπε ο πρώτος αναπληρωτής CEO της εταιρείας, Αλεξάντερ Βεντιάχιν, σε δημοσιογράφους.

Ukraine has begun targeting Sberbank data centers Drones damaged a Sberbank data center in the city of Balakovo, in Russia’s Saratov Region. Sberbank began construction of the data center in Balakovo in 2021. The authorities hoped to make it the largest in Europe and bring it fully online by 2030. Last week, Ukraine also attacked Yandex data centers in several Russian regions, disrupting the company’s services. October 14, 2026

Μαζί με τη Yandex, τον κύριο εγχώριο ανταγωνιστή της, η Sberbank είναι ο κορυφαίος «παίκτης» της Ρωσίας στον χώρο της ΑΙ. Η ρωσική αγορά είναι μοιρασμένη ανάμεσα στο GigaChat της Sberbank και το YandexGPT.

Και οι δύο εταιρείες έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη των μοντέλων τους μα είναι πίσω από τους κορυφαίους «παίκτες» στις ΗΠΑ και την Κίνα κατά περίπου 9 μήνες, εν μέρει λόγω των δυτικών κυρώσεων που δυσκολεύουν την πρόσβαση της Ρωσίας στο πιο προηγμένο hardware.

Το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti είχε αναφέρει το 2024 πως το κέντρο της Sberbank που επλήγη στο Μπαλάκοβο (καλύπτει περιοχή 55.000 τετραγωνικών μέτρων) προορίζεται να στεγάσει τον μεγαλύτερο υπερυπολογιστή της Ρωσίας, ο οποίος είναι να αρχίσει να λειτουργεί το 2027.

👀 Ukrainian drones struck one of Russia’s largest data centers operated by state-owned Sberbank. https://t.co/mdC8IooTwu — UNITED24 Media (@United24media) October 14, 2026

Με πληροφορίες από Reuters