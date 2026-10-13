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Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του Tupac Shakur, ένα πρώην μέλος συμμορίας που κατηγορήθηκε ότι διέταξε τον θάνατο του θρύλου της ραπ στο Λας Βέγκας, καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 40 ετών.

Ο Ντουέιν «Κίφι Ντι» Ντέιβις, πρώην μέλος της συμμορίας Σάουθ Σάιντ Κόμπτον Κριπς του Λος Άντζελες, κρίθηκε ένοχος στα τέλη Αυγούστου έπειτα από μια δίκη που περιλάμβανε τις ενοχοποιητικές αποκαλύψεις του για τη νύχτα της δολοφονίας, οι οποίες αντλήθηκαν από τα απομνημονεύματά του.

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«Δεν έχετε το δικαίωμα να ξεριζώνετε έναν άνθρωπο από την οικογένεια του. Δεν έχετε το δικαίωμα να του στερείτε της ζωή, να του κλέβετε το μέλλον και μετά να επωφελείστε από αυτό. Κυρίως όταν ο άνθρωπος αυτός ονομάζεται Tupac Shakur», είπε η δικαστής Κάρλι Κίρνι, ανακοινώνοντας την ποινή των ισοβίων, με ελάχιστο διάστημα τα 40 χρόνια.

«Χρειαστήκαμε 30 χρόνια, αλλά σήμερα θα δώσετε λόγο για τις πράξεις σας», είπε η δικαστής.

Πριν ακόμη ανακοινωθεί η ποινή, ο δικηγόρος του Ντέιβις, Μάικλ Σανφτ, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Στη δίκη, που κράτησε τρεις εβδομάδες, παρουσιάστηκε η εκδίκηση που πήρε η συμμορία από τον Tupac Shakur της νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου 1996. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ντουέιν Ντέιβις οργάνωσε τη δολοφονία του ράπερ για να εκδικηθεί τον βίαιο ξυλοδαρμό του ανιψιού του, του Ορλάντο Άντερσον, στον οποίο συμμετείχε ο ράπερ λίγες ώρες νωρίτερα, αφού προηγουμένως παρακολούθησε έναν αγώνα του μπόξερ Μάικ Τάισον στο Λας Βέγκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP