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H εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων την Τρίτη για την αφαίρεση ενός μικρού όζου σε έναν από τους πνεύμονές του έγινε επιτυχώς και όπως έπρεπε, ανακοίνωσε το Βατικανό, περίπου επτά ώρες αφού ο ποντίφηκας εισήχθη στο νοσοκομείο.

Ο 71χρονος Πάπας μπήκε στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης για τη χειρουργική επέμβαση μετά τον εντοπισμό του όζου σε ένα πρόσφατο «τσεκ-απ».

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«Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εντός του αναμενόμενου χρονικού πλαισίου και όπως είχε σχεδιαστεί» αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση. Όπως είχε αναφερθεί, είχε ηγηθεί ο επικεφαλής θωρακοχειρουργός του νοσοκομείου, καθηγητής Στέφανο Μαργκαρίτορα.

Η επέμβαση αναμένεται να δείξει αν υπήρχε κακοήθεια και αν απαιτείται περαιτέρω ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με ειδικούς. Ο Πάπας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου μία εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Reuters