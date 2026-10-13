H εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων την Τρίτη για την αφαίρεση ενός μικρού όζου σε έναν από τους πνεύμονές του έγινε επιτυχώς και όπως έπρεπε, ανακοίνωσε το Βατικανό, περίπου επτά ώρες αφού ο ποντίφηκας εισήχθη στο νοσοκομείο.
Ο 71χρονος Πάπας μπήκε στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης για τη χειρουργική επέμβαση μετά τον εντοπισμό του όζου σε ένα πρόσφατο «τσεκ-απ».
«Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εντός του αναμενόμενου χρονικού πλαισίου και όπως είχε σχεδιαστεί» αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση. Όπως είχε αναφερθεί, είχε ηγηθεί ο επικεφαλής θωρακοχειρουργός του νοσοκομείου, καθηγητής Στέφανο Μαργκαρίτορα.
Η επέμβαση αναμένεται να δείξει αν υπήρχε κακοήθεια και αν απαιτείται περαιτέρω ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με ειδικούς. Ο Πάπας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου μία εβδομάδα.
Με πληροφορίες από Reuters