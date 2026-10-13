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Στις εξελίξεις όσον αφορά στη συμφωνία με τη Ρωσία για ντίζελ και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όπως είπε, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, «συμπεριφέρονται πολύ άσχημα», προσθέτοντας πως ίσως ζητούσε από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να επέμβει και να υποστηρίξει τα σαουδαραβικά συμφέροντα.

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Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης μάχονται κατά της κυβέρνησης της χώρας, η οποία στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, από το 2014, μα η σύγκρουση έχει ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τους Χούθι να εντείνουν τις επιθέσεις τους στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ και την Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης, εξαπολύουν επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας- μια επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι, να τραυματιστούν πάνω από 300 και να κλείσουν οι ουρανοί της πρωτεύουσας.

Ερωτηθείς για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρέχουν πληροφορίες στο Κίεβο και συνεργάζονται και με τις δύο πλευρές για να τελειώσει η σύγκρουση. «Τους βοηθάμε, και μοιραζόμαστε πληροφορίες» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, οπότε συνεργαζόμαστε με αυτούς και τη Ρωσία για να τελειώσει ο πόλεμος» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, τόσο ο πρόεδρος Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλουν να λήξει ο πόλεμος, μα «υπάρχει πολύ μίσος μεταξύ τους» και «δεν ξέρουν πώς να φτάσουν εκεί».

Ερωτηθείς για τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, που έχει δεχτεί επικρίσεις και από τα δύο κόμματα στην Ουάσινγκτον, και το αν η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να αποκτήσει περισσότερες βόμβες, απάντησε «είναι μια συμφωνία για ντίζελ, όχι για εμάς, αυτά αποδεσμεύονται στον κόσμο, δεν αποδεσμεύονται σε εμάς».

Με πληροφορίες από Reuters