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Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε την Τετάρτη πως οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν ό,τι μπορούν για να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ οι Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του προσπαθούν να του δώσουν τέλος.

Μεταξύ άλλων υποστηρίχθηκε όσον αφορά στην κατάπαυση πυρός που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι οι όροι της δεν είχαν καθοριστεί και οι διαδικασίες ήταν σε εξέλιξη.

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Ο Τραμπ είχε πει την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία, με το Κίεβο να αναφέρει νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν χωρίς τις συνήθεις προειδοποιήσεις και να κατηγορεί τη Μόσχα για παραβίαση της κατάπαυσης πυρός ως προς τον ενεργειακό τομέα που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από Reuters