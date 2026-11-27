Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο 21χρονες δίδυμες αδελφές στο Ιράν καταδικάστηκαν σε θάνατο και πολυετή κάθειρξη αντίστοιχα, έπειτα από τη συμμετοχή τους σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η οικογένειά τους καταγγέλλει ότι οι νεαρές γυναίκες υπέστησαν άγρια βασανιστήρια και σεξουαλική απειλή κατά την κράτησή τους, προκειμένου να εξαναγκαστούν σε ομολογία.

Οι ιρανικές αρχές απέρριψαν τις καταγγελίες περί βασανιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι οι ποινές επιβλήθηκαν για αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία και ο «πόλεμος κατά του Θεού».

Παράλληλα, οι δικηγόροι των αδελφών έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία διεθνών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρές καταγγελίες για βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση και εξαναγκασμό σε ομολογία έρχονται στο φως στο Ιράν, με επίκεντρο την υπόθεση δύο 21χρονων δίδυμων αδελφών που συνελήφθησαν μετά τη συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του περασμένου Ιανουαρίου.

Η Ταρανέχ Ραχίμι καταδικάστηκε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού, ενώ η δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειάς τους, οι δύο νεαρές γυναίκες υπέστησαν άγρια βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, ενώ οι ανακριτές απείλησαν την Ταρανέχ ότι θα βίαζαν την αδελφή της μπροστά στα μάτια της, εάν δεν υπέγραφε την ομολογία που της ζητούσαν.

Advertisement

Advertisement

Όπως δήλωσε στο BBC Persian ο ξάδελφός τους, Μασούντ Νουρμοχαμαντί, η Ταρανέχ έχει δεχθεί τόσο σοβαρούς ξυλοδαρμούς τις τελευταίες εβδομάδες, ώστε πλέον δυσκολεύεται να περπατήσει. Παράλληλα, τραυματισμός στο κεφάλι, για τον οποίο δεν έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, προκάλεσε λοίμωξη στο αυτί της, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα ισορροπίας.

Η 21χρονη συγκαταλέγεται στις έξι γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από τις αρχές του έτους για υποθέσεις που σχετίζονται με τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τη Μάι Σάτο, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Αν και οι άνδρες που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή είναι πολύ περισσότεροι, οι καταδίκες γυναικών για πολιτικές υποθέσεις έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις εδώ και δεκαετίες.

Τέσσερις μήνες αγωνίας για τη μητέρα τους

Οι δύο αδελφές συνελήφθησαν περίπου δύο εβδομάδες μετά τη συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Μασκοφόροι άνδρες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εισέβαλαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι τους και τις συνέλαβαν ενώ βρίσκονταν στα κρεβάτια τους.

Για τέσσερις μήνες η μητέρα τους, Μαρζιέχ Νουρμοχαμαντί, αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη τους, χωρίς να γνωρίζει πού κρατούνταν ή σε ποια κατάσταση βρίσκονταν. Όταν τελικά κατάφερε να τις επισκεφθεί, τον Μάιο, στη φυλακή Ντολαταμπάντ του Ισφαχάν, δυσκολεύτηκε να τις αναγνωρίσει.

Τα πρόσωπά τους ήταν πρησμένα και γεμάτα μώλωπες, ενώ σε διάφορα σημεία του κεφαλιού τους έλειπαν τούφες μαλλιών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, οι ανακριτές τις έσερναν τραβώντας τες από τα μαλλιά. Η μητέρα τους κατάφερε να αναγνωρίσει τις κόρες της μόνο όταν τις άκουσε να μιλούν.

Έκτοτε, και μετά την ανακοίνωση των ποινών τους, κανένα μέλος της οικογένειας δεν έχει καταφέρει να τις επισκεφθεί ξανά.

Advertisement

Οι δικηγόροι των δύο γυναικών φέρονται να έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, την έρευνα για την υπόθεση επιβλέπει αξιωματούχος τον οποίο οι αδελφές κατηγορούν ότι συμμετείχε στα βασανιστήριά τους.

🚨🇮🇷 | HORROR ISLÁMICO EN IRÁN: UNA JOVEN DE 21 AÑOS FUE CONDENADA A LA HORCA TRAS QUEDAR "IRRECONOCIBLE" POR SER TORTURADA Y AMENAZADA CON VIOLAR A SU HERMANA El régimen islámico condenó a muerte a Taraneh Rahimi, una joven iraní de 21 años detenida junto a su hermana gemela, Romina, por participar en las protestas contra la dictadura teocrática. Su familia denunció que fue brutalmente golpeada y obligada a confesar bajo la amenaza de que los guardias violarían a su hermana delante de ella. Las torturas fueron tan salvajes que, cuando su madre consiguió visitarlas en prisión, no pudo reconocerlas por sus rostros desfigurados y el cabello arrancado. Taraneh fue condenada a morir ahorcada y su hermana recibió una sentencia de 25 años de cárcel. — La Derecha Diario (@laderechadiario) November 26, 2026

Η κατηγορία για «πόλεμο κατά του Θεού»

Οι δύο γυναίκες δικάστηκαν για τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις στο Ισφαχάν, σε περιοχή όπου είχε σκοτωθεί μέλος των δυνάμεων ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης.

Advertisement

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το BBC, η Ταρανέχ κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της «μοχαρεμπέ», που μεταφράζεται ως «πόλεμος κατά του Θεού» και προβλέπει τη θανατική ποινή βάσει του ισλαμικού ποινικού κώδικα του Ιράν.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η 21χρονη φέρεται να επέδειξε αιχμηρό όπλο με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών. Η αδελφή της καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για συνέργεια στο ίδιο αδίκημα.

Ο ξάδελφός τους υποστηρίζει ότι και οι δύο αρνούνται το σύνολο των κατηγοριών, ενώ επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία πως η Ταρανέχ έφερε αιχμηρό όπλο.

Advertisement

Από την πλευρά της, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ έχει επισημάνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση οδήγησε στην καταδίκη δέκα Ιρανών σε θάνατο, χωρίς να έχουν δοθεί σαφείς διευκρινίσεις για τις πράξεις που αποδίδονται ξεχωριστά σε καθέναν από τους κατηγορουμένους.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες σε βάρος των δύο αδελφών πολιτικά υποκινούμενες, ενώ η οικογένειά τους συνεχίζει τις προσπάθειες για τη στήριξή τους.

Αρνούνται τις καταγγελίες οι ιρανικές Αρχές

Η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί βασανιστηρίων, χαρακτηρίζοντας παραπλανητικές τις αναφορές για αύξηση των θανατικών καταδικών σε υποθέσεις που συνδέονται με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Advertisement

Οι ιρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή σε ειρηνικές διαδηλώσεις αποτελεί νόμιμο και προστατευόμενο δικαίωμα, ενώ επιμένουν ότι οι θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν μετά τις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου αφορούν αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση και η «μοχαρεμπέ».

Advertisement