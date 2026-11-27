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Ο ίδιος αποδίδει τη φθορά του πρώην πρωθυπουργού σε συνεχόμενα πολιτικά λάθη και έχει δεσμευθεί δημόσια για το εκλογικό αποτέλεσμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του αναλυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει τη θητεία του, τοποθετώντας τις εθνικές εκλογές το αργότερο τον Ιούνιο του 2027.

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης υπογραμμίζει ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι καθοριστική για την ηγεμονία στην Κεντροαριστερά και την εκπροσώπηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ανδρέας Δρυμιώτης διατυπώνει την εκτίμηση ότι, όταν ανοίξουν οι κάλπες των επόμενων εθνικών εκλογών, ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να βρεθεί μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Ο άνθρωπος που επί δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του με την ηλεκτρονική επεξεργασία και τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Ελλάδα επανήλθε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

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Ο εκλογικός αναλυτής αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα πολιτικά λάθη που, κατά την εκτίμησή του, διαπράττει ο πρώην πρωθυπουργός, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση ότι «πάει από γκάφα σε γκάφα».

Η σημερινή του τοποθέτηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προηγούμενων δημόσιων παρεμβάσεών του, στις οποίες έχει εμφανιστεί ακόμη πιο κατηγορηματικός για την τελική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ στη μάχη της δεύτερης θέσης.

Η δημόσια δέσμευση για το 12% του Τσίπρα

Στις 6 Οκτωβρίου 2026, μιλώντας στο Action24, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είχε προβλέψει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, είχε δεσμευθεί ότι θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη εάν ο πρώην πρωθυπουργός ξεπεράσει το 12% στις εθνικές εκλογές.

Στις 16 Οκτωβρίου επανέλαβε την πρόβλεψή του, εξηγώντας ότι τα νεοσύστατα κόμματα επωφελούνται αρχικά από το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ψηφοφόρων, αλλά στη συνέχεια καλούνται να αποδείξουν την πολιτική τους αξιοπιστία.

Στις 7 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκαν νέες δηλώσεις του, στις οποίες επέμεινε τόσο στη δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ όσο και στην εκτίμησή του για το εκλογικό ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα.

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Η συμβουλή στον Ανδρουλάκη: Να χαμογελάει περισσότερο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η επισήμανση του Ανδρέα Δρυμιώτη για τη δημόσια εικόνα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Θεωρεί ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του εάν γινόταν περισσότερο προσιτός στους πολίτες, ακόμη και με ένα συχνότερο χαμόγελο στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Αντιθέτως, καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα πολιτικό κόστος από την προσπάθειά του να αποστασιοποιηθεί από τη συνεργασία του με τους Ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμμένου κατά την περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019.

Εκτιμά επίσης ότι η υπόθεση Χατζηγιαννάκη έχει πολιτικό κόστος για τον πρώην πρωθυπουργό, όπως αντίστοιχα η υπόθεση Λιάκου για τη Νέα Δημοκρατία.

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Βλέπει εκλογές τον Ιούνιο του 2027

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτιμά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια που διαθέτει, τοποθετώντας την εκλογική αναμέτρηση το αργότερο τον Ιούνιο του 2027.

Κατά την ανάλυσή του, η παράταση του χρόνου λειτουργεί εις βάρος των νεοσύστατων πολιτικών σχηματισμών.

Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά του στον Αντώνη Σαμαρά, για τον οποίο εκτιμά ότι η καθυστέρηση της ανακοίνωσης ενός νέου κόμματος τον προστατεύει, προς το παρόν, από την πολιτική φθορά.

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Παράλληλα, θεωρεί πιθανή τη διεξαγωγή δύο διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Τι είχε προβλέψει στις εθνικές εκλογές του 2023

Αξίζει, ωστόσο, να ανατρέξουμε στο αρχείο των προηγούμενων εκλογικών προβλέψεων του Ανδρέα Δρυμιώτη.

Στις 18 Μαΐου 2023, τρεις ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, είχε εκτιμήσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινούνταν κοντά στο 35%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 30%, το ΠΑΣΟΚ μεταξύ 10% και 11% και το ΚΚΕ περίπου στο 6%.

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Η κάλπη έδωσε: Νέα Δημοκρατία 40,79%, ΣΥΡΙΖΑ 20,07%, ΠΑΣΟΚ 11,46%, ΚΚΕ 7,23%.

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Ο Ανδρέας Δρυμιώτης δεν είχε προβλέψει το μέγεθος της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ και την έκταση της εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας.

Είχε, όμως, προβλέψει σωστά ότι στις δεύτερες εκλογές θα μπορούσε να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, καθώς και ότι η Πλεύση Ελευθερίας είχε πιθανότητες κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Όταν προέβλεψε σωστά τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές του 2024

Στις 9 Απριλίου 2024, δύο μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είχε προβλέψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε υπό την ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη, θα τερμάτιζε δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ τρίτο.

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Είχε επίσης εκτιμήσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα συγκέντρωνε ποσοστό μεταξύ 33% και 35%.

Τα επίσημα αποτελέσματα ήταν: Νέα Δημοκρατία 28,31%, ΣΥΡΙΖΑ 14,92%, ΠΑΣΟΚ 12,79%.

Δικαιώθηκε ως προς τη σειρά κατάταξης των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, αλλά υπερεκτίμησε αισθητά την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρόβλεψή του για τον Αντώνη Σαμαρά

Στις 6 Οκτωβρίου 2026 είχε επίσης διατυπώσει την εκτίμηση ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα συγκέντρωνε μεταξύ 3% και 4% στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση και θα υποχωρούσε κάτω από το 3% σε περίπτωση δεύτερης κάλπης.

Για τη Νέα Δημοκρατία είχε χαρακτηρίσει δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη, την κατάκτηση της αυτοδυναμίας, επισημαίνοντας ότι η κυβερνητική αλαζονεία είναι ένας παράγοντας που οι ψηφοφόροι δεν συγχωρούν εύκολα.

Το μεγάλο στοίχημα της δεύτερης θέσης

Με δεδομένη την πολυετή εμπειρία του Ανδρέα Δρυμιώτη, οι επανειλημμένες προβλέψεις του για την επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα έχουν ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Η δεύτερη θέση δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτημα εκλογικής κατάταξης. Θα μπορούσε να καθορίσει την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, την εκπροσώπηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και, εφόσον δεν προκύψει αυτοδυναμία, τις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις.

Ο Δρυμιώτης έχει πλέον καταθέσει επανειλημμένα τη δική του πρόβλεψη. Το κατά πόσον θα δικαιωθεί, τόσο για τη δεύτερη θέση του Ανδρουλάκη όσο και για το όριο του 12% του Τσίπρα, θα το αποφασίσουν οι ψηφοφόροι.

Διότι άλλο οι δημοσκοπήσεις, άλλο οι εκλογικές αναλύσεις και άλλο η κάλπη.