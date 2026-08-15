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Οι αρχές την παρουσίασαν ως ψυχικά ασθενή προκειμένου να υποβαθμίσουν τη σημασία της πολιτικής της πράξης απέναντι στο καθεστώς.

Μετά τη σύλληψή της, η νεαρή γυναίκα υπέστη βίαιη μεταχείριση, εξευτελισμούς και υποβλήθηκε επανειλημμένα σε ενέσεις κατά την κράτησή της.

Σήμερα η Daryaei παρακολουθείται στενά από τις αρχές και εξαναγκάζεται να λαμβάνει μηνιαία αντιψυχωσική αγωγή υπό την απειλή εγκλεισμού.

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Ήταν το 2024, όταν μία νεαρή φοιτήτρια περπάτησε δημοσίως μόνο με τα εσώρουχά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του υποχρεωτικού χιτζάμπ σε πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Η φωτογραφία της Ιρανής Ahoo Daryaei που έβγαλε τα ρούχα της έγινε πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και η ίδια μετατράπηκε σε σύμβολο κατά της γυναικείας καταπίεσης στο Ιράν.

Η ίδια όμως «πλήρωσε» ακριβά αυτή την ηρωική πράξη. Συνελήφθη, εξευτελίστηκε, την παρουσίασαν ως ψυχικά ασθενή και πλέον υποβάλλεται σε φαρμακευτική αγωγή για να μην την επιστρέψουν στην ψυχιατρική κλινική.

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Ωστόσο, η Daryaei επιμένει ότι έχει πλήρη διαύγεια νου και ότι ο χαρακτηρισμός της ως ψυχικά ασθενούς ήταν μια προσπάθεια του καθεστώτος να συγκαλύψει τη διαμαρτυρία της απέναντι στη διακυβέρνηση της χώρας.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στη Daily Mail, πρόσωπο που τη γνωρίζει καλά αποκαλύπτει τον γολγοθά που έζησε και τον οποίο συνεχίζει να βιώνει μέχρι σήμερα.

Ο εξευτελισμός

«Όταν τη συνέλαβαν, προσπαθούσαν να τη σέρνουν σε ένα δωμάτιο κι εκείνη ήθελε να την αφήσουν ήσυχη, αλλά δεν σταματούσαν να τραβούν τα ρούχα της. Έτσι, εξοργίστηκε τόσο που άρχισε να τα βγάζει η ίδια. Τα πέταξε μπροστά τους και τους είπε: “Λοιπόν, τι θα κάνετε τώρα;”», περιγράφει.

Στη συνέχεια, οι αρχές άρπαξαν τη γυναίκα και την πέταξαν βιαίως στο πίσω μέρος ενός βαν. Εκεί, οι αστυνομικοί είχαν αρπάξει το κεφάλι της φοιτήτριας και το είχαν βάλει ανάμεσα στα πόδια μίας γυναίκας αστυνομικού με την 22χρονη να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

Η Ahoo Daryaei αισθανόταν ότι θα πέθαινε και ότι τα δύο της παιδιά θα έμεναν ορφανά. Τότε σε μία προσπάθεια να απελευθερωθεί, δάγκωσε το χέρι της αστυνομικού, η οποία άνοιξε τα γόνατά της επιτρέποντάς της να πάρει μια ανάσα.

Της έκαναν ενέσεις

Στο αστυνομικό τμήμα, η νεαρή γυναίκα υποβλήθηκε σε εξευτελισμούς, ενώ της χορηγούσαν και ενέσεις.

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«Άρχισε να φωνάζει και να κλωτσάει. Την πρώτη φορά η βελόνα έσπασε, αλλά τη δεύτερη κατάφεραν να της κάνουν την ένεση, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της», αναφέρει ο στενός φίλος.

Η Ahoo Daryaei ξύπνησε σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου με τα χέρια και τα πόδια της δεμένα, χωρίς να γνωρίζει πού βρισκόταν. «Ζήτησε να δει την οικογένειά της, αλλά οι γιατροί δεν απαντούσαν. Κάθε φορά που προσπαθούσε να μάθει πληροφορίες, ερχόντουσαν και της έκαναν άλλη μια ένεση, με αποτέλεσμα να αποκοιμιέται ξανά ή να χάνει τις αισθήσεις της.

Εκείνη την περίοδο, διάφοροι άνθρωποι της έπαιρναν συνεντεύξεις και τη ρωτούσαν γιατί γδύθηκε. Τη ρωτούσαν τι είχε στο μυαλό της και την κατηγορούσαν ότι προσπαθούσε να εγκαταλείψει το Ιράν και να ζητήσει άσυλο κάπου αλλού».

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Οι αστυνομικές αρχές είχαν στοχοποιήσει τόσο την ίδια όσο και την οικογένειά της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, άνθρωποι του καθεστώτος επισκέφτηκαν την οικογένεια της γενναίας κοπέλας, με σκοπό να τους απειλήσουν και να δείξουν ότι αυτοί κάνουν «κουμάντο».

«Επισκέφθηκαν τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα».

Σκοπός του καθεστώτος είναι να παρουσιάσουν την Ahoo Daryaei ως ψυχικά ασθενής, ώστε να υποβαθμίσουν το περιστατικό που είχε γίνει viral και να το αποδώσουν αποκλειστικά στα ψυχολογικά της προβλήματα.

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Η νεαρή κοπέλα αφέθηκε ελεύθερη μετά από 18 ημέρες. Όπως ανέφερε το πρόσωπο που τη γνωρίζει στη Daily Mail, οι ιρανικές αρχές την ενημέρωσαν ότι «θα παρακολουθούν το τηλέφωνό της αλλά και την ίδια», ενώ πρέπει να λαμβάνει αντιψυχωσική αγωγή – και μάλιστα να την πληρώνει μέσω της ασφάλειάς της.

Και έτσι έγινε. Η νεαρή μητέρα εξαναγκάζεται να κάνει μηνιαίες ενέσεις φλουπενθιξόλης (flupentixol), ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας, οι οποίες χορηγούνται από γιατρούς ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνει τη θεραπεία.

«Η οικογένειά της είπε ότι είναι καλύτερο για εκείνη να κάνει αυτές τις ενέσεις φέροντας τη “ρετσινιά” της ψυχικά ασθενούς, παρά να απαγχονιστεί, να φυλακιστεί ή να βασανιστεί. Ρώτησε τον γιατρό τι θα συνέβαινε αν σταματούσε τις ενέσεις, κι εκείνος της απάντησε ότι θα τη συνελάμβαναν και θα την επέστρεφαν πίσω στο ψυχιατρείο, δεμένη». Σήμερα, η 32χρονη Ahoo Daryaei είναι φοιτήτρια κλωστοϋφαντουργίας σε άλλο πανεπιστήμιο.

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Πηγή: Daily Mail

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