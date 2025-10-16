Το σύνολο του προσωπικού και των μέσων της ενεργού δυνάμεως της Εθνικής Φρουράς συμμετείχε στην Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΙΡΙΣ-2025» που διεξήχθη από τις 14 ως τις 16 Οκτωβρίου στην Κύπρο.

Κύριος σκοπός της άσκησης ήταν η σχεδίαση, εκτέλεση, ο έλεγχος και η διοίκηση διακλαδικών επιχειρήσεων, οι οποίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα αποστολών, προβάλλοντας παράλληλα τις επαυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς.

Η τελική φάση της άσκησης διεξήχθη στο Πεδίο Ασκήσεων «ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» με την εκτέλεση πραγματικών πυρών από πληθώρα οπλικών συστημάτων και μέσων.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, κ. Ελλίκος Ηλία, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του ΓΕΕΦ, καθώς και αντιπροσωπείες στελεχών των συμμετεχουσών Μονάδων. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι κρατικών φορέων, υπηρεσιών και τοπικών αρχών, αξιωματικοί εν αποστρατεία, αντιπροσωπείες εφέδρων και εθνοφυλάκων, καθώς και Ακόλουθοι Άμυνας, παρατηρητές και άλλοι εκπρόσωποι χωρών.

«Η Εθνική Φρουρά, μέσω ασκήσεων μεγάλης κλίμακας και κύριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επιδιώκει την εξάσκηση, αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δυνάμεών της στις διακλαδικές επιχειρήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.