Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε στη Δερύνεια το 1996 ενώ ο Σολωμός Σολωμού πυροβολήθηκε θανάσιμα λίγες ημέρες αργότερα κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Παρά την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τους υπόπτους, οι υπαίτιοι των δύο δολοφονιών παραμένουν ασύλληπτοι και δεν έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε το 2008 την Τουρκία για παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και για έλλειψη αποτελεσματικών ερευνών.

Η συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική κατοχή στο 36% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί το κύριο πλαίσιο μέσα στο οποίο παραμένει η ατιμωρησία.

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Τριάντα χρόνια πέρασαν. Οι εικόνες όμως δεν γερνούν.

Ο Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε στις 11 Αυγούστου 1996 στη Δερύνεια. Παγιδεύτηκε στα συρματοπλέγματα και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Τρεις ημέρες αργότερα, ο άοπλος Σολωμός Σολωμού ανέβηκε στον ιστό της τουρκικής σημαίας. Τον πυροβόλησαν. Πέντε σφαίρες βρήκαν το σώμα του, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέτασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (hudoc.echr.coe.int, hudoc.echr.coe.int)

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Και οι δύο δολοφονίες έγιναν μπροστά σε μάρτυρες, φωτογραφικές μηχανές και τηλεοπτικές κάμερες. Υπήρχαν στοιχεία. Υπήρχαν ονόματα. Υπάρχουν ακόμη εντάλματα σύλληψης. Για τη δολοφονία του Ισαάκ παραμένουν ενεργά οκτώ εντάλματα, ενώ για τον Σολωμού δύο ύποπτοι εξακολουθούν να καταζητούνται μέσω Interpol. Κανείς όμως δεν οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης για να δικαστεί για τις δύο δολοφονίες. (cyprus-mail.com)

Το 2008 το ΕΔΑΔ καταδίκασε την Τουρκία για παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και έκρινε ότι δεν διεξήγαγε αποτελεσματική έρευνα. (rm.coe.int)

Από τον Αττίλα στους Ισαάκ και Σολωμού

Αλλά η ατιμωρησία δεν άρχισε το 1996. Άρχισε το 1974, με τον Αττίλα 1 και τον Αττίλα 2. Με νεκρούς, αγνοουμένους, αιχμαλώτους και οικογένειες ξεριζωμένες. Περισσότερο από το 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή και περίπου 165.000 Ελληνοκύπριοι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους. Πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο. (publications.gov.cy)

Η διεθνής κοινότητα εξέδωσε ψηφίσματα. Τα δικαστήρια αποφάσεις. Η Ευρώπη συστάσεις. Η κατοχή όμως παραμένει και η ουσιαστική λογοδοσία για τόσα εγκλήματα δεν ήρθε. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι κατακτητής στην κυπριακή Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλους του ΟΗΕ.

Επίσης, ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού δεν ζητούν επετείους και στεφάνια. Ζητούν Δικαιοσύνη. Και όσο οι υπεύθυνοι δεν λογοδοτούν, η λέξη «Δεν Ξεχνώ» δεν είναι σύνθημα.

Είναι κατηγορητήριο

ΥΓ.: Αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω αυτό το άρθρο, όπως και το χθεσινό ρεπορτάζ, απαντώντας σε εκείνον που είχε το θράσος να βγει και να μιλήσει για τους κύπριους πατριώτες. Αυτός που κατηγορείται για τη δολοφονία του Ισαάκ και ακόμα δεν έχει λογοδοτήσει .