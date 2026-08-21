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Η Ελλάδα μπαίνει σε ένα ιδιαίτερα ζεστό τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Από σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, η θερμοκρασία ανεβαίνει και το Σαββατοκύριακο τα σαραντάρια μπαίνουν πλέον στην ημερήσια διάταξη του καιρού.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα προσφέρουν ανάσες στα νησιά. Αντίθετα, στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στις κλειστές πεδινές περιοχές, η ζέστη θα είναι έντονη.

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Παρασκευή 21 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, προετοιμάζοντας το έδαφος για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο το Σαββατοκύριακο.

Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα πλησιάσει τους 37-38°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης καλοκαιρία και έντονη ζέστη.

Σάββατο 22 Αυγούστου – Μια ανάσα από τους 40°C

Η ζέστη εντείνεται. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και τοπικά θα πλησιάσει τους 39°C, χωρίς να αποκλείονται μεμονωμένες καταγραφές γύρω στους 40°C στις θερμότερες πεδινές περιοχές.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα κρατήσουν χαμηλότερα τη θερμοκρασία, κυρίως στις Κυκλάδες.

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Κυριακή 23 Αυγούστου – Τα σαραντάρια στο προσκήνιο

Η Κυριακή αναμένεται να είναι μία από τις θερμότερες ημέρες. Σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40°C, ενώ πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στην Αττική.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες, καθώς η θερμική επιβάρυνση θα είναι αυξημένη.

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Δευτέρα 24 Αυγούστου

Η ζέστη επιμένει. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στους 38-39°C στις θερμότερες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα είναι αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τρίτη 25 Αυγούστου

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Το καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό συνεχίζεται, με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν σχετική δροσιά στα νησιά.

Το μήνυμα των επόμενων ημερών είναι ένα: η ζέστη επιστρέφει δυνατά και τα σαραντάρια θα μας απασχολήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, πριν φανεί οποιαδήποτε ουσιαστικότερη αποκλιμάκωση.

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