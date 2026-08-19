Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Το καιρικό σκηνικό χαρακτηρίζεται ως ένα δυνατό αυγουστιάτικο κύμα ζέστης και όχι ως γενικευμένος καύσωνας, με τη ζέστη να εντοπίζεται κυρίως μακριά από τη θάλασσα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο με ένταση έως 6 μποφόρ, λειτουργώντας ως φυσικό κλιματιστικό στα νησιά αλλά αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η υψηλή θερμοκρασία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

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Η ζέστη επιστρέφει σταδιακά και θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού στο δεύτερο μισό της εβδομάδας. Από το βράδυ της Τετάρτης προς την Πέμπτη το σκηνικό παραμένει ήρεμο και καλοκαιρινό, όμως ο υδράργυρος αρχίζει να παίρνει την ανηφόρα, ιδιαίτερα στη δυτική και κεντρική Ελλάδα.

Η ΕΜΥ προβλέπει άνοδο της θερμοκρασίας την Πέμπτη και νέα άνοδο την Παρασκευή, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία του Meteo δείχνουν ότι σε περιοχές της Θεσσαλίας και άλλων ηπειρωτικών τμημάτων οι μέγιστες μπορούν να πλησιάσουν τους 38-39 βαθμούς.

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Δεν πρόκειται, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, για γενικευμένο και παρατεταμένο καύσωνα. Πρόκειται περισσότερο για ένα δυνατό αυγουστιάτικο κύμα ζέστης, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες μακριά από τη θάλασσα και με το μελτέμι να λειτουργεί ως φυσικό «κλιματιστικό» στα νησιά του Αιγαίου.

Πέμπτη – Αρχίζει η άνοδος

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Μόνο στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, περισσότερο στα δυτικά. Σύμφωνα με το Meteo, στη Θεσσαλία μπορεί να φθάσει τους 37-39°C, στη Μακεδονία και τη Θράκη τοπικά τους 36-37°C και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36-38°C. Στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες. (meteo.gr)

Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία περίπου έως τους 37°C. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θα βρίσκεται γύρω στους 34°C.

Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν, φθάνοντας στο Αιγαίο τα 5 και κατά τόπους τα 6 μποφόρ σύμφωνα με την ΕΜΥ.

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Παρασκευή – Ακόμη πιο ζεστά

Η Παρασκευή φαίνεται να είναι μία από τις πιο ζεστές ημέρες αυτής της περιόδου. Η ΕΜΥ προβλέπει περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, με γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα.

Οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικά 37άρια και 38άρια και πιθανότητα ακόμη υψηλότερων τιμών σε ευάλωστες στη ζέστη πεδινές περιοχές.

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Στο Αιγαίο, πάντως, το μελτέμι θα εξακολουθήσει να κάνει αισθητή την παρουσία του. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ, περιορίζοντας τη ζέστη στα νησιά αλλά αυξάνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Σάββατο – Η ζέστη επιμένει

Το Σάββατο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας. Η ζέστη θα παραμείνει έντονη κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

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Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα δυτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται λίγοι τοπικοί όμβροι. Στα δυτικά η ορατότητα νωρίς το πρωί ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στα 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά στα 6 μποφόρ.

Κυριακή – Καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες

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Η Κυριακή διατηρεί το καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Ηλιοφάνεια θα επικρατεί στις περισσότερες περιοχές και οι θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα ηπειρωτικά.

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Ενδεικτικά, τα προγνωστικά δεδομένα του Meteo δίνουν για τη δυτική Ελλάδα πολύ υψηλές μέγιστες: στην Πάτρα, για παράδειγμα, εμφανίζεται τιμή έως 37°C το απόγευμα της Κυριακής. (meteo.gr)

Στις θάλασσες οι συνθήκες θα είναι περισσότερο επηρεασμένες από τους βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ το Ιόνιο θα είναι γενικά πιο ήπιο. Οι λουόμενοι και κυρίως όσοι ταξιδεύουν με μικρά σκάφη θα πρέπει να παρακολουθούν τα νεότερα δελτία ανέμων.

Δευτέρα – Παραμένει η ζέστη, αλλά κοιτάμε την επόμενη μεταβολή

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Και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το καλοκαιρινό σκηνικό φαίνεται να διατηρείται, χωρίς προς το παρόν ένδειξη κάποιας γενικευμένης κακοκαιρίας. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, αν και όσο απομακρυνόμαστε χρονικά η πρόγνωση χρειάζεται επικαιροποίηση.

Το βασικό συμπέρασμα, πάντως, είναι σαφές: μπαίνουμε σε ένα θερμό τετραήμερο, με την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο να απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στις θερμές ηπειρωτικές περιοχές.

Παράλληλα, ο συνδυασμός ζέστης, ξηρής βλάστησης και ενισχυμένων βοριάδων διατηρεί ψηλά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ανατολική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά όπου θα επικρατεί το μελτέμι.

Η εικόνα, λοιπόν, είναι αυγουστιάτικη: περισσότερη ζέστη στη στεριά, μελτέμι στο Αιγαίο και θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φλερτάρουν με τους 39 βαθμούς. (emy.gr)