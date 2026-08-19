Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υποχώρηση των ισχυρών ανέμων σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Οι θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά τμήματα θα σημειώσουν άνοδο, προσεγγίζοντας το Σαββατοκύριακο τοπικά τους 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν εκ νέου από την Παρασκευή, επηρεάζοντας τις συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση και τους ενισχυμένους ανέμους αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

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Με περισσότερο καλοκαίρι και λιγότερο… μελτέμι ξεκινά η Τετάρτη 19 Αυγούστου, καθώς οι πολύ ισχυροί βοριάδες των προηγούμενων ημερών έχουν υποχωρήσει και η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα. Το σκηνικό, πάντως, δεν θα είναι απολύτως ήρεμο παντού: η απογευματινή αστάθεια επιμένει σε ορεινές περιοχές, ενώ όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο η ζέστη θα γίνεται εντονότερη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΜΥ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει σταδιακά και μέσα στο Σαββατοκύριακο τοπικά στα ηπειρωτικά μπορεί να πλησιάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

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Τετάρτη 19 Αυγούστου – Ήλιος, άνοδος της θερμοκρασίας και απογευματινές καταιγίδες

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι, όμως, οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν φαινόμενα και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες χρειάζεται προσοχή λόγω περιορισμένης ορατότητας και πιθανής ομίχλης κυρίως σε Επτάνησα, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. (Meteo)

Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι έως 3 μποφόρ. (Meteo)

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά καλός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και τη θερμοκρασία να κινείται περίπου στους 32-33 βαθμούς.

Πέμπτη 20 Αυγούστου – Περισσότερη ζέστη

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, με αρκετές ηπειρωτικές περιοχές να φτάνουν τους 34 με 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα παραμείνουν σχετικά ήπιοι στα δυτικά, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειες διευθύνσεις. Η εικόνα των θαλασσών θα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το θυελλώδες μελτέμι που προηγήθηκε.

Παρασκευή 21 Αυγούστου – Επιστρέφουν σταδιακά οι βοριάδες

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Η Παρασκευή διατηρεί το καλοκαιρινό σκηνικό, με πολλή ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί τοπικά γύρω στους 35 με 36 βαθμούς.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα αρχίσουν και πάλι να γίνονται περισσότερο αισθητοί. Στις Κυκλάδες προβλέπονται βοριάδες που κατά διαστήματα θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα είναι ισχυρότερες. (Meteo)

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ταξιδεύουν με πλοίο θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις, αν και με τα σημερινά δεδομένα δεν προκύπτει γενικευμένη εικόνα απαγορευτικού.

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Σάββατο 22 Αυγούστου – Το θερμότερο κομμάτι της εβδομάδας

Η ζέστη θα ενταθεί, με τον υδράργυρο στα ηπειρωτικά να πλησιάζει τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς. Στα νησιά και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες λόγω του βόρειου ρεύματος.

Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην πυροπροστασία, καθώς ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης και ενισχυμένων ανέμων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

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Κυριακή 23 Αυγούστου – Καλοκαιρινή ζέστη και μελτέμι

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Η Κυριακή αναμένεται να κλείσει την εβδομάδα με καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά.

Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν περίπου στους 35 με 37 βαθμούς στα θερμότερα ηπειρωτικά τμήματα, χωρίς πάντως – με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα – να διαφαίνεται οργανωμένο κύμα καύσωνα.

Το βασικό στοιχείο των επόμενων ημερών, επομένως, είναι η σταδιακή επιστροφή της ζέστης. Μετά το ισχυρό μελτέμι του Δεκαπενταύγουστου, που σύμφωνα με το meteo.gr έδωσε κατά τόπους ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα, οι άνεμοι έχουν προσωρινά εξασθενήσει. (Meteo)

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Η εικόνα μέχρι την Κυριακή δείχνει ένα τυπικό αυγουστιάτικο σκηνικό: ζέστη στην ηπειρωτική χώρα, μελτέμι στο Αιγαίο και μόνο περιορισμένες τοπικές αστάθειες.