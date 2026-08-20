Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ισχυρής ανόδου της θερμοκρασίας, με το θερμό επεισόδιο να αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες θα περιορίσουν τη δροσιά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μελτέμι που πνέει στο Αιγαίο διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών λόγω του συνδυασμού ζέστης, ξηρασίας και ανέμων.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν την ανάγκη προσοχής, καθώς οι συνθήκες θα παραμείνουν ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

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Σε τροχιά νέας ισχυρής ανόδου της θερμοκρασίας μπαίνει η χώρα, με το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου να θυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν έχει καμία διάθεση να αποχωρήσει. Από το βράδυ της Πέμπτης προς την Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, όμως το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει και η ζέστη θα γίνει εντονότερη όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ένα ισχυρό θερμό επεισόδιο, χωρίς ακόμη να υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το αν θα πρέπει να χαρακτηριστεί καύσωνας. Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί το πιο θερμό διάστημα μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου, ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει θερμοκρασίες που τοπικά μπορούν να αγγίξουν τους 40 βαθμούς.

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Την ίδια ώρα, το μελτέμι θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως το Αιγαίο, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και ανέμων για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Παρασκευή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Μόνο στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, στα δυτικά 3-4 και στα ανατολικά 3-5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά: στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37-38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο 34-36, στις Κυκλάδες 29-30, στην Κρήτη 33-34 και στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έως 36-37 βαθμούς.

Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία περίπου στους 36-37 βαθμούς και τους βοριάδες να κάνουν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους στα ανατολικά.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος και ζεστός, με τον υδράργυρο να κινείται περίπου στους 35-37 βαθμούς.

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Σάββατο

Το Σάββατο η ζέστη ανεβάζει ακόμη μία ταχύτητα. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3-5 μποφόρ και στα δυτικά βαθμιαία τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς σε τμήματα του Αιγαίου το μελτέμι θα διατηρεί τη θάλασσα ταραγμένη.

Κυριακή

Η Κυριακή ανοίγει την πιο θερμή φάση του επεισοδίου. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και η θερμοκρασία θα κινηθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα, με αρκετές ηπειρωτικές περιοχές να πλησιάζουν τους 38-39 βαθμούς.

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Οι Κυκλάδες και γενικότερα περιοχές που επηρεάζονται από το μελτέμι θα έχουν χαμηλότερες μέγιστες, αλλά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Δευτέρα

Η Δευτέρα 24 Αυγούστου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής. Ο Θοδωρής Κολυδάς περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη ημέρα στις κρίσιμες ημερομηνίες του θερμού επεισοδίου, με τα προγνωστικά μοντέλα να δείχνουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

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Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας δεν αποκλείονται 39άρια και τοπικά 40άρια, ιδιαίτερα σε Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, δυτική Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου. Ο Μαρουσάκης επισημαίνει ακριβώς αυτές τις κλειστές ηπειρωτικές περιοχές ως υποψήφιες για θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς.

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Ακόμη πιο επιβαρυντικό στοιχείο θα είναι οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, καθώς σε μεγάλα αστικά κέντρα η νύχτα δεν θα προσφέρει ουσιαστική δροσιά.

Τρίτη

Και η Τρίτη 25 Αυγούστου αναμένεται ιδιαίτερα θερμή. Σύμφωνα με την τάση που περιγράφει ο Κολυδάς, το θερμό επεισόδιο θα βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, με την περίοδο 24-26 Αυγούστου να θεωρείται η πλέον κρίσιμη.

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Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ υψηλές στα ηπειρωτικά, ενώ στα ανατολικά και στο Αιγαίο το μελτέμι θα λειτουργεί ως ένα σχετικό «φρένο» στον υδράργυρο, όχι όμως και στον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών, λοιπόν, θα είναι το τρίπτυχο ζέστη – ξηρασία – άνεμος. Και όσο πλησιάζουμε προς τη Δευτέρα και την Τρίτη, η προσοχή θα στρέφεται όχι μόνο στα 39άρια και τα πιθανά 40άρια, αλλά και στις πολύ ζεστές νύχτες που θα δυσκολεύουν ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά κέντρα.