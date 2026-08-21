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Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και σήμερα Παρασκευής καθώς παρατείνεται το αδιέξοδο στην σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συνέπεια την διαταραχή της ελευθερης ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 4 σεντς, ή 0,04%, στα 93,82 δολάρια το βαρέλι.

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Την δε αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχωρεί κατά 6 σεντς, ή 0,06%, στα 86,78 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τις περιορισμένες μεταβολές κατά την τελευταία συνεδρίαση, η εικόνα στην αγορά πετρελαίου παραμένει ανοδική. Τόσο το Brent όσο και το WTI βρίσκονται σε τροχιά να καταγράψουν δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία ανόδου, καθώς η παρατεταμένη αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει τις ροές πετρελαίου στην περιοχή.

Το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 7% στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις, ενώ το WTI έχει καταγράψει άνοδο άνω του 8%.

Οι δύο δείκτες αναφοράς έχουν πλέον φτάσει στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 24 Ιουλίου.

Η ανοδική πορεία των τιμών επιταχύνθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν τόσο το Brent όσο και το WTI σημείωσαν κέρδη άνω του 2%.