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Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, έχοντας καταγράψει άνοδο περίπου 3% από τις αρχές της εβδομάδας, καθώς η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εντείνεται λόγω του αδιεξόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Brent κινείται κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2026, ενώ το αμερικανικό WTI διαπραγματεύεται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι, έχοντας επίσης ενισχυθεί κατά περίπου 3% από την έναρξη της εβδομάδας.

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Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αναφορικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας πετρελαϊκής διακίνησης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι πιέσεις στις τιμές θα μπορούσαν να ενταθούν όσο παραμένει το αδιέξοδο μεταξύ των δύο πλευρών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πάντως ότι η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών με την Τεχεράνη «κάποια στιγμή».

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αναστολή χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά του εμιρατινού εδάφους. Η απόφαση αυξάνει περαιτέρω την οικονομική πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Παρά την αυξημένη γεωπολιτική ένταση, οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να διακινούν σημαντικούς όγκους αργού μέσω εναλλακτικών διαδρομών και ειδικών επιχειρησιακών διευθετήσεων, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.