Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα ατίθασα κουτάβια συχνά χρειάζονται περισσότερη πνευματική απασχόληση και εξερεύνηση διαφορετικών περιβαλλόντων αντί για απλή σωματική κόπωση.

Η έκθεση σε νέα ερεθίσματα, όπως διαφορετικά εδάφη, ήχοι και μυρωδιές, βοηθά τους σκύλους να ηρεμήσουν και να αναπτύξουν καλύτερη νοητική δραστηριότητα.

Η χρήση μεγάλου λουριού επιτρέπει την ασφαλή εξερεύνηση, ενώ η ελευθερία να μυρίζει το περιβάλλον είναι απαραίτητη για τη συλλογή πληροφοριών.

Η επιστημονική έρευνα συνδέει τον περιβαλλοντικό εμπλουτισμό με τη μείωση του στρες και την καλύτερη ψυχολογική κατάσταση των ζώων.

Η σωστή ισορροπία μεταξύ της ποικίλης δραστηριότητας, της εκπαίδευσης και της επαρκούς ξεκούρασης αποτελεί το κλειδί για την ηρεμία του κουταβιού.

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Πολύ συχνά στα ραντεβού μου ακούω το ίδιο πράγμα. Το κουτάβι είναι πολύ ατίθασο, δεν σταματάει, δαγκώνει, τρέχει συνέχεια μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Συνήθως η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι πόση ώρα ασχολήθηκαν μαζί του μέσα στην ημέρα και πόσο χρόνο πέρασε έξω από το σπίτι. Πολλές φορές η απάντηση είναι ”είκοσι λεπτά το πρωί πριν φύγω για τη δουλειά”. Μετά ρωτάω σε πόσα διαφορετικά μέρη πήγε το κουτάβι μέσα στην τελευταία εβδομάδα και αρκετές φορές ακούω ότι πριν από έναν μήνα πήγε σε μια αυλή και έπαιξε λίγο με ένα άλλο σκυλάκι. Και όταν ειδικά είναι μικρό σκυλί η συχνή απάντηση είναι ΄΄έχω μεγάλο σπίτι, του φτάνει” η ”χρειάζεται και το μικρό σκυλάκι να βγαίνει βόλτες; ”.

Ένα κουτάβι όμως δεν χρειάζεται μόνο να βγει για τουαλέτα και να κάνει έναν μικρό γύρο στο τετράγωνο. Χρειάζεται να γνωρίσει τον κόσμο. Να μυρίσει, να εξερευνήσει, να περπατήσει σε διαφορετικά εδάφη, να ακούσει νέους ήχους, να δει ανθρώπους, να παρατηρήσει άλλα σκυλιά και να βρεθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ένα πάρκο, ένα ήσυχο μονοπάτι, μια βόλτα στο βουνό, στην παραλία, ένας διαφορετικός δρόμος ή ακόμα και ένα μέρος όπου μπορεί απλώς να καθίσει και να παρατηρήσει όσα συμβαίνουν γύρω του μπορούν να του προσφέρουν πολύ περισσότερα από το να κάνει καθημερινά ακριβώς την ίδια βόλτα.

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Σκεπτόμενος την εμπειρία με τα σκυλιά μου, αλλά και κάθε φορά που έχω κουτάβι στο σπίτι, θυμάμαι πόσο χρόνο προσπαθούσα να αφιερώνω σε αυτή την περίοδο. Πολλές ημέρες ξυπνούσα πολύ πιο νωρίς πριν ξεκινήσω για δουλειά για να έχει το κουτάβι μια νέα εμπειρία. Μπορεί να πηγαίναμε σε ένα διαφορετικό πάρκο, σε ένα χωμάτινο μονοπάτι ή κάπου όπου μπορούσε να κινηθεί με μεγαλύτερη ελευθερία και να μυρίσει με την ησυχία του. Χρειαζόταν χρόνο, αλλά για μένα σίγουρα άξιζε. Μετά από μια καλή έξοδο είχα συνήθως ένα κουτάβι πολύ πιο ήρεμο μέσα στο σπίτι.

Δεν μιλάω όμως για εξάντληση. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε το κουτάβι μέχρι να κουραστεί τόσο ώστε να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Η εκτόνωση δεν είναι μόνο τρέξιμο. Είναι και η εξερεύνηση, οι μυρωδιές, τα νέα μέρη, το παιχνίδι, λίγη εκπαίδευση και οι διαφορετικές εμπειρίες. Όλα αυτά δουλεύουν και το μυαλό του σκύλου.

Για αυτό μου αρέσει πολύ, όπου είναι ασφαλές, η χρήση ενός μεγάλου λουριού. Το κουτάβι μπορεί να κινηθεί περισσότερο, να επιλέξει πού θέλει να πάει και να μυρίσει χωρίς να χρειάζεται να είναι εντελώς ελεύθερο. Το μεγάλο λουρί μας δίνει έναν καλό συνδυασμό ελευθερίας και ασφάλειας.

Δεν αρκεί όμως απλώς να πάμε σε ένα πάρκο. Πρέπει να αφήσουμε και το κουτάβι να ζήσει τη βόλτα. Αν κάθε φορά που σταματάει να μυρίσει το τραβάμε και του λέμε συνέχεια ”πάμε”, χάνεται μεγάλο μέρος της αξίας της εξόδου. Ο σκύλος γνωρίζει το περιβάλλον κυρίως μέσα από τη μύτη του. Μια βόλτα στην οποία έχει χρόνο να μυρίσει και να εξερευνήσει μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμη από μια γρήγορη βόλτα όπου απλώς περπατάμε για να καλύψουμε κάποια χιλιόμετρα.

Υπάρχει και επιστημονική βάση πίσω από όλα αυτά. Ανασκόπηση ερευνών για τον περιβαλλοντικό εμπλουτισμό στους σκύλους έχει συνδέσει τις διαφορετικές ευκαιρίες για εξερεύνηση, αισθητηριακά ερεθίσματα και νοητική απασχόληση με μείωση συμπεριφορών που σχετίζονται με στρες, περισσότερη χαλάρωση και καλύτερη νοητική δραστηριοποίηση (Hunt et al., 2022). Παράλληλα, η έρευνα πάνω στην όσφρηση δείχνει ότι για τον σκύλο η μύτη δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βρίσκει μυρωδιές. Τον βοηθά να συλλέγει πληροφορίες για το περιβάλλον, να αναγνωρίζει τι υπάρχει γύρω του, να παίρνει αποφάσεις και να μαθαίνει (Kokocińska-Kusiak et al., 2021).

Επίσης δεν χρειάζεται κάθε έξοδος να είναι ίδια. Σήμερα μπορούμε να πάμε σε ένα πάρκο, αύριο σε έναν ήσυχο δρόμο, μια άλλη ημέρα σε ένα μονοπάτι και κάποια άλλη φορά σε ένα μέρος όπου υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, κρατώντας πάντα την απόσταση που χρειάζεται το κουτάβι. Δεν θέλουμε να το πιέζουμε. Θέλουμε να βλέπει νέα πράγματα και να μπορεί να τα επεξεργάζεται χωρίς φόβο και χωρίς υπερβολική ένταση.

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Και φυσικά πρέπει να υπάρχει και ξεκούραση. Το κουτάβι χρειάζεται πολύ ύπνο. Δεν θέλουμε να το κρατάμε όλη την ημέρα σε δραστηριότητα επειδή θεωρούμε ότι έτσι θα είναι πιο ήρεμο. Θέλουμε μια ισορροπία ανάμεσα στη βόλτα, στην εξερεύνηση, στο παιχνίδι, στην εκπαίδευση και στον ύπνο.

Πριν λοιπόν πούμε ότι ένα κουτάβι είναι ατίθασο ή ότι έχει υπερβολική ενέργεια, καλό είναι να σκεφτούμε τι του έχουμε προσφέρει μέσα στην ημέρα και μέσα στην εβδομάδα. Πόσα πράγματα έχει μυρίσει, πόσα διαφορετικά μέρη έχει δει, πόσο έχει εξερευνήσει και πόσο χρόνο έχει περάσει πραγματικά έξω από τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού.

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Προσπαθήστε να πηγαίνετε το κουτάβι σε διαφορετικά ασφαλή μέρη μέσα στην εβδομάδα.

Χρησιμοποιήστε μεγάλο λουρί όπου είναι ασφαλές για να έχει περισσότερη ελευθερία εξερεύνησης.

Αφήστε το να μυρίζει χωρίς να το τραβάτε συνέχεια για να προχωρήσει.

Μην προσπαθείτε μόνο να το κουράσετε σωματικά. Δώστε του ευκαιρίες να χρησιμοποιεί και τη μύτη και το μυαλό του.

Μετά από μια καλή έξοδο δώστε του χρόνο να ηρεμήσει και να κοιμηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές εκπαίδευσης και καθοδήγηση για τον δικό σου σκύλο, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου μέσω Facebook, Instagram στη σελίδα Success Dog Coaching.

Χρήστος Μπαλασόπουλος

Professional Dog Trainer – Agility Instructor -Agility Athlete – Agility Judge.

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Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές εκπαίδευσης και καθοδήγηση για τον δικό σου σκύλο, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο Facebook και στο Instagram και στη σελίδα Success Dog Coaching.