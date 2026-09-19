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Υπάρχουν εκείνες οι μικρές στιγμές που κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο πιο όμορφη: ένα βλέμμα που μας περιμένει στην πόρτα, μια ουρά που κουνιέται μόλις γυρίσουμε σπίτι, μια βόλτα που τελικά γίνεται η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Για πολλούς από εμάς, ο σκύλος δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο, είναι η οικογένειά μας. Ένα σταθερό κομμάτι της ζωής μας, της ρουτίνας μας και της παρέας μας.

Και ίσως αυτή η καθημερινή συντροφιά να μας προσφέρει περισσότερα απ’ όσα συνειδητοποιούμε. Οι βόλτες, το παιχνίδι, η φροντίδα, αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουμε χάρη στον σκύλο μας μπορούν να επηρεάζουν με απρόσμενους τρόπους το σώμα, το μυαλό και την ευεξία μας.

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1. Μας βοηθά να κινούμαστε περισσότερο

Ένας σκύλος δύσκολα μας επιτρέπει να ξεχνάμε την κίνηση. Οι βόλτες, το παιχνίδι και η καθημερινή φροντίδα δημιουργούν σταθερές αφορμές για να σηκωθούμε από τον καναπέ και να βγούμε από το σπίτι.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, εξέτασε 1.210 ανθρώπους και διαπίστωσε ότι όσοι απέκτησαν για πρώτη φορά σκύλο αύξησαν το περπάτημα και την κοινωνική επαφή σε σχέση με ανθρώπους που δεν είχαν σκύλο. Οι ίδιοι οι ερευνητές, ωστόσο, σημειώνουν ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη και ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Και αυτό έχει σημασία για τη μακροζωία, καθώς η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου.

2. Μας φέρνει πιο κοντά στους άλλους

Μια βόλτα με τον σκύλο συχνά σημαίνει περισσότερες μικρές καθημερινές κοινωνικές επαφές: έναν γείτονα που συναντάμε ξανά, έναν άλλο ιδιοκτήτη σκύλου ή μια μικρή κουβέντα στο πάρκο.

Νεότερη έρευνα σε νέους ιδιοκτήτες σκύλων κατέγραψε αύξηση στην κοινωνική επαφή μετά την απόκτηση του ζώου. Παράλληλα, μια συστηματική ανασκόπηση 24 μελετών διαπίστωσε ότι σε αρκετές μελέτες η κατοχή κατοικίδιου συνδεόταν με χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής απομόνωσης, αν και τα αποτελέσματα για τη μοναξιά δεν ήταν απολύτως συνεπή.

Με άλλα λόγια, ο σκύλος μπορεί να λειτουργεί ως κοινωνική «γέφυρα», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντικαθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις.

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3. Μπορεί να μας βοηθά να διαχειριζόμαστε το στρες

Το χάιδεμα, το παιχνίδι ή απλώς η παρουσία ενός σκύλου μπορεί να δημιουργούν στιγμές ηρεμίας μέσα στην ημέρα. Έρευνες έχουν εξετάσει αλλαγές σε δείκτες όπως η κορτιζόλη και η ωκυτοκίνη κατά την αλληλεπίδραση ανθρώπων και σκύλων.

Όπως αναφέρει το EatingWell σε πείραμα, η σωματική και λεκτική επαφή με έναν σκύλο συνδέθηκε με αύξηση της ωκυτοκίνης και εντονότερη μείωση της κορτιζόλης σε σχέση με πιο περιορισμένη αλληλεπίδραση.

Δεν σημαίνει φυσικά ότι ο σκύλος αποτελεί θεραπεία για το χρόνιο στρες. Μπορεί όμως να προσθέτει στην ημέρα μας μικρές στιγμές χαλάρωσης, επαφής και συναισθηματικής υποστήριξης.

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4. Ίσως κάνει καλό και στον εγκέφαλό μας

Η καθημερινή φροντίδα ενός σκύλου απαιτεί πρόγραμμα, προσοχή, μνήμη και επίλυση μικρών προβλημάτων. Πότε θα φάει, πότε θα βγει βόλτα, πώς θα ανταποκριθεί σε μια αλλαγή στη συμπεριφορά του – όλα αυτά κρατούν το μυαλό ενεργό.

Σε άλλη μελέτη στο πλαίσιο του Baltimore Longitudinal Study of Aging,η ερευνητική ομάδα εξέτασε 637 ανθρώπους ηλικίας 50 έως 100 ετών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η γνωστική λειτουργία παρουσίαζε βραδύτερη επιδείνωση στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων, ενώ αντίστοιχη σχέση παρατηρήθηκε και ειδικά στους ιδιοκτήτες σκύλων. Μεταξύ των ιδιοκτητών σκύλων, όσοι έβγαζαν τακτικά βόλτα το ζώο τους εμφάνισαν επίσης βραδύτερη επιδείνωση σε ορισμένες γνωστικές λειτουργίες

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι μια ιαπωνική μελέτη σε περισσότερους από 11.000 ηλικιωμένους διαπίστωσε ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες σκύλων είχαν χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης άνοιας σε σχέση με όσους δεν είχαν ποτέ ή δεν είχαν πλέον σκύλο. Η σχέση ήταν ισχυρότερη όταν συνυπήρχαν τακτική άσκηση και απουσία κοινωνικής απομόνωσης.

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Τελικά, ζούμε περισσότερο επειδή έχουμε σκύλο;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Μια μεγάλη μετα-ανάλυση 10 μελετών, με περισσότερους από 3,8 εκατομμύρια ανθρώπους, βρήκε ότι το να έχεις σκύλο συνδεόταν με 24% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 31% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου. Ωστόσο, οι μελέτες ήταν παρατηρητικές, επομένως δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι ο σκύλος ήταν η αιτία της διαφοράς.

Μάλιστα, δεν καταλήγουν όλες οι έρευνες στο ίδιο συμπέρασμα. Μελέτη σε πληθυσμούς της Αγγλίας δεν βρήκε σημαντική σχέση μεταξύ κατοχής σκύλου και θνησιμότητας, γεγονός που δείχνει πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσουμε την επίδραση του σκύλου από άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, η οικονομική κατάσταση, η φυσική κατάσταση και ο τρόπος ζωής.

Άρα, ίσως το πιο σωστό είναι να μην πούμε ότι «ο σκύλος μάς χαρίζει χρόνια ζωής», αλλά ότι μπορεί να μας βοηθά να δημιουργήσουμε μια καθημερινότητα που ευνοεί την υγιή γήρανση: περισσότερη κίνηση, περισσότερη επαφή με άλλους ανθρώπους, σταθερή ρουτίνα και μικρές στιγμές χαλάρωσης.

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Και τελικά, αυτό μπορεί να είναι ένα από τα πιο όμορφα οφέλη του να ζούμε μαζί τους: φροντίζοντας τον σκύλο μας, μπορεί να φροντίζουμε λίγο περισσότερο και τον εαυτό μας.

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Με πληροφορίες από Scientific Reports, EatingWell,Baltimore Longitudinal Study of Aging