Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βιέννης απέδειξαν μέσω μαγνητικών τομογραφιών ότι ο εγκέφαλος των σκύλων επεξεργάζεται με διαφορετικό τρόπο τις ανθρώπινες εκφράσεις του προσώπου.

Όταν οι σκύλοι βλέπουν χαρούμενα πρόσωπα, ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου τους που συνδέονται με τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και την επεξεργασία ανταμοιβών.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι οι σκύλοι μπορούν να διακρίνουν συγκεκριμένες αρνητικές ανθρώπινες εκφράσεις, όπως ο θυμός, ο φόβος και η λύπη.

Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες στη μακροχρόνια ιστορία εξημέρωσης και συμβίωσης των σκύλων με τους ανθρώπους.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη, καθώς το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό και περιορίστηκε σε σκύλους που ζουν σε οικογενειακό περιβάλλον.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Όσοι ζούμε με έναν σκύλο πιθανότατα έχουμε την αίσθηση ότι καταλαβαίνει πότε είμαστε χαρούμενοι, στενοχωρημένοι ή φοβισμένοι.

Τώρα, μια νέα μελέτη έρχεται να δώσει επιστημονική βάση σε αυτή την καθημερινή παρατήρηση, δείχνοντας ότι ο εγκέφαλος των σκύλων επεξεργάζεται διαφορετικά τις ανθρώπινες εκφράσεις του προσώπου.

Advertisement

Advertisement

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Βιέννης και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό iScience. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαγνητικές τομογραφίες και τεχνικές μηχανικής μάθησης για να μελετήσουν τη δραστηριότητα στον εγκέφαλο σκύλων όταν έβλεπαν ανθρώπινα πρόσωπα με διαφορετικές εκφράσεις.

Ο εγκέφαλος των σκύλων αντιδρά διαφορετικά στη χαρά

Στο πρώτο μέρος του πειράματος, οι επιστήμονες εξέτασαν οκτώ σκύλους, οι οποίοι παρακολούθησαν εικόνες ανθρώπων με χαρούμενη ή ουδέτερη έκφραση.

Όταν οι σκύλοι έβλεπαν χαμογελαστά πρόσωπα, αυξανόταν η δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και την επεξεργασία ανταμοιβής, μεταξύ άλλων στον κροταφικό φλοιό και στον κερκοφόρο πυρήνα. Αυτό υποδηλώνει ότι ένα χαρούμενο ανθρώπινο πρόσωπο μπορεί να έχει θετική συναισθηματική σημασία για έναν σκύλο, ακόμη κι όταν πρόκειται για έναν άγνωστο άνθρωπο.

Ο κερκοφόρος πυρήνας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει συνδεθεί και σε προηγούμενες έρευνες με την επεξεργασία ανταμοιβών στους σκύλους, όπως η τροφή αλλά και κοινωνικά ερεθίσματα, για παράδειγμα ο έπαινος ή η μυρωδιά ενός οικείου ανθρώπου.

Μπορούν να ξεχωρίσουν και τον φόβο από τον θυμό;

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν 12 σκύλους, παρουσιάζοντάς τους πρόσωπα ανθρώπων που εξέφραζαν χαρά, θυμό, φόβο ή λύπη. Με τη βοήθεια μηχανικής μάθησης ανέλυσαν τα μοτίβα της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο εγκέφαλος των σκύλων δεν αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο στις αρνητικές εκφράσεις. Όπως σημειώνει και ο The Guardian αν και οι περιοχές που ενεργοποιούνταν από τα χαρούμενα πρόσωπα δεν εμφάνισαν αντίστοιχη αντίδραση στον θυμό, τον φόβο ή τη λύπη, η ανάλυση ολόκληρου του εγκεφάλου αποκάλυψε διαφορετικά μοτίβα δραστηριότητας για τις συγκεκριμένες εκφράσεις. Ιδιαίτερα, οι σκύλοι μπορούσαν να διακρίνουν τον φόβο από τον θυμό και τη λύπη.

Advertisement

Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αποτελεί την πρώτη άμεση ένδειξη, μέσω εγκεφαλικής δραστηριότητας, ότι οι σκύλοι μπορούν να ξεχωρίσουν συγκεκριμένες αρνητικές ανθρώπινες εκφράσεις.

Δεν κοιτούν μόνο το πρόσωπό μας

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ένας σκύλος «διαβάζει» τα συναισθήματά μας ακριβώς όπως ένας άνθρωπος. Στην πραγματική ζωή δεν βλέπει ένα ακίνητο πρόσωπο σε μια οθόνη. Παρατηρεί ταυτόχρονα τη φωνή μας, τη στάση του σώματός μας, τις κινήσεις, το βλέμμα και τη μυρωδιά μας.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι σκύλοι μπορούν να συνδυάζουν οπτικές και ακουστικές πληροφορίες για να διακρίνουν τη συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, για παράδειγμα, έχει βρει ότι οι σκύλοι ανταποκρίνονται διαφορετικά σε ανθρώπινες φωνές με θετικό ή αρνητικό συναισθηματικό περιεχόμενο.

Advertisement

Άλλη έρευνα έχει δείξει ότι οι σκύλοι κοιτούν επίμονα την περιοχή των ματιών και χρησιμοποιούν πληροφορίες από το ανθρώπινο πρόσωπο για να καταλάβουν τι προσέχουμε ή τι μπορεί να πρόκειται να κάνουμε.

Με άλλα λόγια, όταν εμείς επιστρέφουμε στο σπίτι και ο σκύλος μας κοιτάζει επίμονα, μπορεί να μην περιμένει απλώς τη βόλτα ή το φαγητό. Συλλέγει πληροφορίες από εμάς και προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει.

Η μακρά σχέση ανθρώπων και σκύλων έχει παίξει ρόλο

Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτές οι ικανότητες συνδέονται με τη μακρά ιστορία εξημέρωσης και συμβίωσης ανθρώπων και σκύλων. Σε αντίθεση με άλλα ζώα, οι σκύλοι έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια δίπλα μας, γεγονός που πιθανότατα ευνόησε την ανάπτυξη ιδιαίτερων κοινωνικών δεξιοτήτων.

Advertisement

Σύμφωνα με το Frontiers in Psychology επιστημονικές ανασκοπήσεις έχουν ήδη καταγράψει ότι οι σκύλοι μπορούν να διακρίνουν διαφορετικές ανθρώπινες εκφράσεις και να συνδυάζουν οπτικά και ακουστικά συναισθηματικά σήματα.

Μάλιστα, πρόσφατη μελέτη στο Scientific Reports έδειξε ότι οι σκύλοι μπορούν να αντιλαμβάνονται και να ανταποκρίνονται σε συναισθηματικές οσμές άλλων σκύλων, γεγονός που προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα γύρω τους.

Μικρή μελέτη, ενδιαφέρον εύρημα

Οι ίδιοι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Το δείγμα ήταν μικρό, ενώ η πλειονότητα των σκύλων που συμμετείχαν ήταν Border Collies, μια φυλή γνωστή για την ιδιαίτερη ικανότητά της να ακολουθεί ανθρώπινα κοινωνικά σήματα. Δεν γνωρίζουμε επομένως αν όλα τα σκυλιά, ανεξάρτητα από φυλή και εμπειρίες, θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο.

Advertisement

Επιπλέον, όλοι οι σκύλοι της μελέτης ζούσαν σε αγαπημένα οικογενειακά περιβάλλοντα. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι σκύλοι με διαφορετικές εμπειρίες ζωής, για παράδειγμα ζώα που έχουν ζήσει στον δρόμο ή έχουν βιώσει κακοποίηση, μπορεί να επεξεργάζονται τα ανθρώπινα συναισθηματικά σήματα διαφορετικά.

Advertisement

Οι ερευνητές θέλουν τώρα να εξετάσουν πιο ολοκληρωμένα τον τρόπο με τον οποίο οι σκύλοι συνδυάζουν πρόσωπο, φωνή, γλώσσα του σώματος και μυρωδιά. Κι ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο: όσο περισσότερο προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς μας «διαβάζουν» οι σκύλοι, τόσο περισσότερο μαθαίνουμε και να παρατηρούμε τον δικό τους τρόπο επικοινωνίας.

Με πληροφορίες από iScience,The Guardian,Scientific Reports, Frontiers in Psychology ,

Advertisement