Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δεν υφίσταται επιστημονικά αποδεδειγμένη ράτσα σκύλου που να είναι πλήρως υποαλλεργική, καθώς οι αλλεργίες προκαλούνται από πρωτεΐνες στο σάλιο και στα κύτταρα του δέρματος.

Ορισμένες ράτσες, όπως το Μπισόν Φριζέ, το Κανίς, το Μαλτέζ, το Χαβανέζ και ο Πορτογαλικός σκύλος νερού, χαρακτηρίζονται για τη χαμηλή τριχόπτωση που παρουσιάζουν.

Οι συγκεκριμένοι σκύλοι απαιτούν τακτικό βούρτσισμα και συστηματική περιποίηση ώστε να παραμένει το τρίχωμά τους καθαρό και να αποφεύγεται η δημιουργία κόμπων.

Η επιστημονική βιβλιογραφία επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα αλλεργιογόνων μεταξύ των διαφορετικών ρατσών, ενώ παρατηρείται μεγάλη διακύμανση ακόμη και εντός της ίδιας φυλής.

Τα άτομα με αλλεργίες καλό είναι να περνούν χρόνο με το ζώο πριν την υιοθεσία και να συμβουλεύονται αλλεργιολόγο για τη σωστή διαχείριση της έκθεσης στα αλλεργιογόνα.

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Όταν σκεφτόμαστε έναν σκύλο που μπορεί να είναι πιο κατάλληλος για κάποιον με αλλεργίες, ίσως δεν φανταζόμαστε ένα τετράποδο με πλούσιο και αφράτο τρίχωμα. Κι όμως, υπάρχουν ράτσες που μαδάνε λιγότερο και συχνά χαρακτηρίζονται «υποαλλεργικές».

Πριν όμως γνωρίσουμε τις ράτσες, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση. Όπως αναφέρει το akc.org δεν υπάρχει επιστημονικά αποδεδειγμένη ράτσα σκύλου που να είναι 100% υποαλλεργική. Οι αλλεργίες στους σκύλους δεν προκαλούνται απλώς από τις τρίχες, αλλά κυρίως από πρωτεΐνες που βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στο σάλιο και στα νεκρά κύτταρα του δέρματος.

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Μάλιστα, μελέτη που εξέτασε τα επίπεδα του βασικού αλλεργιογόνου του σκύλου, Can f 1, σε σπίτια με σκύλους που χαρακτηρίζονται «υποαλλεργικοί», δεν εντόπισε σημαντική διαφορά σε σχέση με σπίτια όπου ζούσαν άλλες ράτσες.

Μπισόν Φριζέ

Μικρόσωμο, λευκό και απίστευτα αφράτο, το Μπισόν Φριζέ μοιάζει με μικρό βαμβακερό σύννεφο. Παρά το πλούσιο τρίχωμά του, μαδάει σχετικά λίγο, καθώς οι τρίχες που πέφτουν παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μέσα στο τρίχωμα.

Το akc.org επισημαίνει πώς αυτό σημαίνει, ότι χρειάζεται συχνό βούρτσισμα και περιποίηση, ώστε να αποφεύγονται οι κόμποι. Είναι επίσης γνωστό για τον παιχνιδιάρικο και χαρούμενο χαρακτήρα του.

Κανίς

Το Κανίς είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές όταν αναζητούμε σκύλο με χαμηλή τριχόπτωση. Το χαρακτηριστικό σγουρό τρίχωμά του συγκρατεί μεγάλο μέρος των χαλαρών τριχών, ενώ η ράτσα υπάρχει σε διαφορετικά μεγέθη.

Σύμφωνα με το paradepets.com το πλούσιο τρίχωμά του απαιτεί τακτικό βούρτσισμα και περιποίηση, ειδικά όταν διατηρείται μακρύ.

Μαλτέζ

Με το μακρύ, μεταξένιο λευκό τρίχωμά του, το Μαλτέζ μπορεί να μας δίνει την εντύπωση ότι αφήνει τρίχες παντού. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ράτσα με χαμηλή τριχόπτωση.

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Το paradepets.com αναφέρει ότι οι τρίχες που αποβάλλονται παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στο τρίχωμα μέχρι να απομακρυνθούν με το βούρτσισμα. Γι’ αυτό και χρειάζεται συστηματική περιποίηση για να διατηρείται καθαρό και χωρίς κόμπους.

Χαβανέζ

Το Χαβανέζ είναι μικρόσωμο, κοινωνικό και διαθέτει μακρύ, μεταξένιο τρίχωμα. Σύμφωνα με το akc.org παρότι είναι ιδιαίτερα χνουδωτό, μαδάει σχετικά λίγο και γι’ αυτό συγκαταλέγεται συχνά στις ράτσες που προτιμούν άνθρωποι με ευαισθησία στις αλλεργίες.

Χρειάζεται, ωστόσο, τακτικό βούρτσισμα, ενώ είναι ένας σκύλος που αγαπά την ανθρώπινη συντροφιά και ταιριάζει σε οικογένειες που θέλουν ένα πολύ δεμένο κατοικίδιο.

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Πορτογαλικός σκύλος νερού

Αν θέλουμε κάτι μεγαλύτερο και πιο δραστήριο, ο Πορτογαλικός σκύλος νερού είναι μία από τις επιλογές που αξίζει να γνωρίζουμε. Έχει πυκνό, σγουρό ή κυματιστό τρίχωμα και θεωρείται σκύλος με χαμηλή τριχόπτωση.

Είναι όμως ιδιαίτερα ενεργητικός και χρειάζεται άσκηση, δραστηριότητες και αρκετή αλληλεπίδραση, ενώ το τρίχωμά του απαιτεί συστηματική φροντίδα.

Τελικά, τι σημαίνει «υποαλλεργικός σκύλος»;

Ο όρος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Η επιστημονική βιβλιογραφία δεν έχει αποδείξει ότι κάποια συγκεκριμένη ράτσα παράγει ή διασπείρει σταθερά λιγότερα αλλεργιογόνα από όλες τις άλλες. Μάλιστα, υπάρχει μεγάλη διακύμανση ακόμη και μεταξύ σκύλων της ίδιας ράτσας.

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Γι’ αυτό, αν είμαστε αλλεργικοί και σκεφτόμαστε να αποκτήσουμε σκύλο, είναι προτιμότερο να περάσουμε χρόνο με το συγκεκριμένο ζώο πριν πάρουμε την τελική απόφαση και να συζητήσουμε το θέμα με αλλεργιολόγο. Το American College of Allergy επισημαίνει πώς το συχνό βούρτσισμα και η καθαριότητα του σπιτιού μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της έκθεσης στα αλλεργιογόνα.

Γιατί τελικά δεν ψάχνουμε έναν σκύλο που να είναι «μαγικά» απαλλαγμένος από αλλεργιογόνα, αλλά εκείνον που ταιριάζει στον τρόπο ζωής μας και στον δικό μας οργανισμό.

Με πληροφορίες από akc.org, paradepets.com, American College of Allergy

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