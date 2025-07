Η Μπαρτσελόνα και η Εσπανιόλ αναγκάστηκαν να διακόψουν για λίγα λεπτά την αναμέτρησή τους στη La Liga λόγω σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε έξω από το στάδιο RCDE, όπου διεξήχθη το ντέρμπι της Kαταλονίας.

Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ομάδα οπαδών της Εσπανιόλ που περίμενε την άφιξη του λεωφορείου της ομάδας, περίπου μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και κάποιοι από αυτούς διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Breaking: A car has run into several Espanyol fans near the stadium. Several people are injured. https://t.co/UExO2VXskA

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις χαοτικές σκηνές, με δεκάδες αστυνομικούς να παρίστανται. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν υπήρξαν θύματα από το περιστατικό.

Ο τοπικός ανεξάρτητος δημοσιογράφος Σέρχι Μαράνα έγραψε στο Χ: “Ο οδηγός ενός οχήματος παρέσυρε αρκετούς ανθρώπους στο στάδιο RCDE στην Cornellà-El Prat λίγα λεπτά πριν από τον αγώνα πρωταθλήματος μεταξύ της RCD Espanyol και της FC Barcelona”.

Άλλα πλάνα δείχνουν ένα λευκό αυτοκίνητο να περιβάλλεται από αστυνομικούς και οπαδούς, πριν οδηγηθεί μέσα στο πλήθος.

Η περιφερειακή αστυνομία της Καταλονίας ανέφερε ότι «αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν» αν και το γήπεδο ανακοίνωσε στους θεατές ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Η αστυνομία πρόσθεσε σε μήνυμά της στο Χ ότι το περιστατικό δεν εγκυμονούσε κινδύνους για τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο.

🚨 AWFUL SCENES!



Another take of the car running over the fans outside of Espanyol’s stadium. 🇪🇸



Barcelona are currently playing for the title against their local rivals.



Horrible. 😞



🎥 @alvaritomfs pic.twitter.com/Sk3aVO5liM