Δύο ακτιβίστριες που τάσσονται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος έριξαν την Κυριακή (31/8) κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη.
Οι ακτιβίστριες θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την κυβερνητική απραξία σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Σύμφωνα με τις ακτιβίστριες, η κλιματική κρίση έχει επιδεινωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ευνοεί την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται οι δύο γυναίκες να συλλαμβάνονται από τις αρχές, καθώς εντοπίστηκαν να ρίχνουν μπογιά στο κάτω μέρος μιας στήλης του διάσημου καθεδρικού ναού, φωνάζοντας: «Κλιματική δικαιοσύνη».
Η Futuro Vegetal τονίζει σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ότι: «Με αυτήν τη διαμαρτυρία, η περιβαλλοντική οργάνωση Futuro Vegetal τονίζει ότι η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν την ιβηρική χερσόνησο και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι».