Δύο ακτιβίστριες που τάσσονται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος έριξαν την Κυριακή (31/8) κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη.

Οι ακτιβίστριες θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την κυβερνητική απραξία σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Σύμφωνα με τις ακτιβίστριες, η κλιματική κρίση έχει επιδεινωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ευνοεί την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται οι δύο γυναίκες να συλλαμβάνονται από τις αρχές, καθώς εντοπίστηκαν να ρίχνουν μπογιά στο κάτω μέρος μιας στήλης του διάσημου καθεδρικού ναού, φωνάζοντας: «Κλιματική δικαιοσύνη».

Activistas de Futuro Vegetal lanzan tintes contra la fachada de la Basílica de la Sagrada Familia y exigen medidas contra el cambio climático en respuesta a los incendios de este verano https://t.co/aY0yum1ve5 pic.twitter.com/sa7JeCVtrX August 31, 2025

Η Futuro Vegetal τονίζει σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ότι: «Με αυτήν τη διαμαρτυρία, η περιβαλλοντική οργάνωση Futuro Vegetal τονίζει ότι η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν την ιβηρική χερσόνησο και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι».