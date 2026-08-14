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Οι δυνάμεις πυρόσβεσης απομάκρυναν τα λείψανα τριών βασιλιάδων του 11ου αιώνα από μοναστήρι που απειλείται από τις φλόγες για να τα προστατεύσουν στο μουσείο της Ουέσκα.

Η πυρκαγιά έχει οδηγήσει στην εκκένωση δεκαέξι οικισμών, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ανέμους δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να διασώσουν επίσης ιστορικούς πίνακες και τελετουργικά ενδύματα από το μοναστήρι, το οποίο παραμένει μέχρι στιγμής ανέπαφο από την πύρινη λαίλαπα.

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Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Ισπανοί πυροσβέστες λόγω των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην Αραγονία και την Ανδαλουσία και έχουν κάνει στάχτη χιλιάδες στρέμματα.

Σώθηκαν λείψανα βασιλιάδων της Αραγονίας από τις φλόγες

Οι ισπανικές αρχές απομάκρυναν χθες, Πέμπτη τα λείψανα τριών βασιλιάδων που κυβέρνησαν την περιοχή της Αραγονίας τον 11ο αιώνα από μοναστήρι που απειλείται από δασική πυρκαγιά.

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Τα οστά μεταφέρθηκαν για λόγους προστασίας στο μουσείο της Ουέσκα, περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του μοναστηριού, έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες, όπως δήλωσε η αντιπρόεδρος της περιφέρειας της βορειοανατολικής Ισπανίας, Μαρ Βακέρο.

Η φωτιά, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δευτέρα, άρχισε να κινείται προς το μοναστήρι Σαν Χουάν ντε λα Πένια, του 10ου αιώνα, αργά την Πέμπτη. Για αυτόν τον λόγο, οι αρχές αποφάσισαν να προστατεύσουν το μοναστήρι.

Royal rescue! – Centuries-old treasures and kings' remains evacuated as wildfire closes in on Spanish monastery.



The nearly 1,000-year-old remains belong to kings of Aragon. The powerful medieval kingdom once ruled parts of Europe. pic.twitter.com/a41LuMh9hO — Viory Video (@vioryvideo) August 14, 2026

Ομάδα της στρατιωτικής μονάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών κατάφερε αρχικά να εισέλθει στο μοναστήρι, που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή, και να απομακρύνει τελετουργικά ενδύματα που ανήκαν σε κόμη του 18ου αιώνα, ο οποίος είχε ταφεί εκεί. Ωστόσο, η προσέγγιση των φλογών ανάγκασε την ομάδα να αποχωρήσει.

Η ομάδα επέστρεψε για δεύτερη φορά, συνοδευόμενη από αστυνομικούς και αρμόδιους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, και απομάκρυνε από το πάνθεον του μοναστηριού τα λείψανα των τριών πρώτων βασιλιάδων της Αραγονίας, οι οποίοι κυβέρνησαν μεταξύ 1035 και 1104, καθώς και ορισμένους ιστορικούς πίνακες.

Η πυρκαγιά ενισχύθηκε την Πέμπτη, λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Εχει ήδη κάψει περισσότερα από 9.000 εκτάρια και έχει οδηγήσει στην εκκένωση 16 πόλεων και χωριών, αν και το μοναστήρι παρέμενε ανέπαφο το πρωί της Παρασκευής.

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🔵La UME salva bienes históricos



El avance del incendio de Huesca ha requerido que retiren los restos del Panteón Real



El Monasterio Viejo de San Juan de la Peña alberga entre sus bienes el traje del Conde de Aranda y varias joyas#Mañaneros14A https://t.co/N4IyyxPs6v pic.twitter.com/tJWbL66cah — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 14, 2026

Οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες ανησυχίας. Μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται σαφής πτώση των θερμοκρασιών ούτε η έλευση καταιγίδων, ενώ ο νότιος άνεμος θα συνεχίσει να δημιουργεί ξηρές και ζεστές συνθήκες.

Αν και δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ισχυρός άνεμος, ενδέχεται να εμφανιστούν ριπές που θα δυσχεράνουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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Με πληροφορίες από Reuters