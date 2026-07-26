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Σε βίντεο καταγράφηκε η επιχείρηση των δύο ελληνικών πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου CL-415 στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία.

Τα δύο Canadair, τα οποία απέστειλε η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

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Τα ελληνικά αεροσκάφη θα συνεχίσουν τις ρίψεις νερού και τις επιχειρήσεις τους στην ίδια περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, συνδράμοντας τις ισπανικές δυνάμεις στην κατάσβεση των πυρκαγιών.