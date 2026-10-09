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Πολλά ερωτήματα προκύπτουν για τη δολοφονία ενός πλαστικού χειρουργού μέσα στην κλινική του από δράστη που τον πυροβόλησε στο κεφάλι μπροστά σε ασθενή του, στην Μαρμπέγια της Ισπανίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ο εκτελεστής μπήκε στην κλινική του 57χρονου Αλεξάντερ Ασλάνι και πυροβόλησε επανειλημμένα και στο κεφάλι τον γιατρό, μπροστά σε ασθενείς, προτού διαφύγει με μοτοσικλέτα.

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Ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του Ασλάνι, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου από τη Σουηδία ως υπόπτου για την εκτέλεση του γιατρού.

El asesino de Alexander Aslani, el cirujano plástico tiroteado en Marbella, podría ser un sicario contratado por un cliente insatisfecho https://t.co/e32G4uiMtN October 9, 2026

Όπως αναφέρει η Daily Mail, λίγο πριν από τη σύλληψη, έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί ερευνούσαν το ενδεχόμενο ο Ασλάνι, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε εργαστεί σε βρετανικά νοσοκομεία να είχε γίνει στόχος εκτελεστών που προσέλαβαν συγγενείς ασθενή.

Το ειδησεογραφικό μέσο 101TV από την πλευρά του μετέφερε ότι εξετάζεται το έγκλημα να συνδέεται με τον θάνατο, στο χειρουργικό τραπέζι, ενός εύπορου ασθενούς από τη Νότια Αμερική. Ωστόσο, πηγές που βρίσκονταν κοντά στον δολοφονημένο χειρουργό υποστήριζαν ότι δεν είχε χάσει ποτέ ασθενή υπό αυτές τις συνθήκες.

Η τοπική εφημερίδα Sur μετέδωσε, παράλληλα, ότι γυναίκα είχε στείλει απειλητικά μηνύματα λίγες ώρες πριν από την επίθεση, στα οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα θεραπείας που είχε υποβληθεί και ζητούσε επιστροφή χρημάτων.