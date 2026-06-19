Ένας άνδρας περνά με τη μοτοσικλέτα του δίπλα από μια οικογένεια που επιστρέφει στο χωριό της, αφού εκτοπίστηκε λόγω του πολέμου, ενώ η οικογένεια κάθεται μπροστά από ένα σπίτι που ανήκει στον γείτονά τους και καταστράφηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην Κλαϊλέ, στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, στις 19 Ιουνίου 2026. REUTERS/Zohra Bensemra

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Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει στις 4 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή, δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει η ίδια πηγή.



Η ένταση της βίας στον Λίβανο έθεσε υπό πίεση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που υπογράφηκε την Τετάρτη με στόχο τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ένας εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Ιράν είχε ενημερώσει την οργάνωση, ότι οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον δεν θα μπορούσαν να συνεχιστούν χωρίς την εφαρμογή μιας συνολικής εκεχειρίας.

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Μάχες και αιματοχυσία στον Λίβανο μέχρι την τελευταία στιγμή



Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 18 άτομα στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο σε μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου.

Η συμφωνία με το Ιράν απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τους συμμάχους τους να κηρύξουν άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η βία είχε υποχωρήσει σημαντικά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα,

Η Χεζμπολάχ δεν επιβεβαίωσε αμέσως ότι η εκεχειρία είχε τεθεί σε ισχύ. Ούτε το Ισραήλ σχολίασε την εξέλιξη με την εκεχειρία.

Ωστόσο, είναι ενδεικτικό για την σημασία της το γεγονός, ότι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν ταξίδεψαν όπως είχε προγραμματιστεί στην Ελβετία για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, επιμένοντας ότι οι μάχες στο Λίβανο πρέπει να σταματήσουν πριν μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance ανέβαλε επίσης το ταξίδι του.