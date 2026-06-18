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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σιώπησε την Τετάρτη καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε και υπέγραψε την συμφωνία με το Ιράν που Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν στρατηγική και πολιτική καταστροφή.

Ο Νετανιάχου, όπως γράφει το Axios, υποσχέθηκε στο ισραηλινό λαό «πλήρη νίκη» στο Ιράν. Αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με το μνημόνιο συνεννόησης του Τραμπ – και τις συχνές επικρίσεις του προέδρου, μόλις τέσσερις μήνες πριν τις εκλογές.

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Ο Νετανιάχου στέκεται μόνος του διεθνώς σε ό,τι αφορά την θέση του ότι η συμφωνία είναι ένα λάθος και ότι ο πόλεμος έπρεπε να είχε συνεχιστεί. Ακόμα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία ήταν τα πιο επιθετικά από τα κράτη του Κόλπου, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην περιφερειακή συναίνεση υπέρ της συμφωνίας.

Και στην Ουάσινγκτον, οι σύμμαχοι του Νετανιάχου στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στα μέσα ενημέρωσης διστάζουν να απορρίψουν πλήρως μια συμφωνία που φέρει την έγκριση του Τραμπ.

Δεν θα υπάρξει επανάληψη της ομιλίας του Νετανιάχου στο Κογκρέσο το 2015 για να συσπειρώσει την αντίθεση στη συμφωνία του τότε Προέδρου Ομπάμα με το Ιράν. Ο Νετανιάχου δεν μπορεί καν να βγει σε σε δελτία ειδήσεων και να αντιταχθεί απερίφραστα στη συμφωνία, εκτός αν θέλει μια μάχη με τον Τραμπ.

Στο μεταξύ, αντί για δημόσιες καταγγελίες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για τη συμφωνία σε παρασκηνιακές ενημερώσεις με Ισραηλινούς δημοσιογράφους.

Εν τω μεταξύ, τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τον Νετανιάχου – τα περισσότερα από τα οποία ήταν έντονα υπέρ του Τραμπ – άρχισαν να επιτίθενται στον Τραμπ και την ομάδα του. Ένας παρουσιαστής σε prime-time στο Channel 14, που συνδέεται με τον Νετανιάχου, αποκάλεσε τον Αντιπρόεδρο Βανς «καθάρμα» και χρησιμοποίησε μια αντισημιτική προσβολή για να κατηγορήσει τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ότι ξεπούλησαν το Ισραήλ για οικονομικό όφελος.

Επίσης, στη σύνοδο κορυφής της G7 την Τετάρτη, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Νετανιάχου για τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στον πρωθυπουργό.

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«Ο Μπίμπι είναι καλός άνθρωπος. Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο. Αλλά έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία. Είμαστε ο μεγάλος εταίρος και αυτός είναι ο πολύ μικρός εταίρος», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου με το ψευδώνυμό του.

Μέρες νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι ο Νετανιάχου «δεν είχε καμία κρίση» επειδή διέταξε ένα χτύπημα στη Βηρυτό που παραλίγο να ακυρώσει τη συμφωνία.

Ο Νετανιάχου εξεπλάγη όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία την Κυριακή, και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν μόλις την Τρίτη ότι το Ισραήλ δεν είχε ακόμη λάβει άδεια να αναθεωρήσει το Μνημόνιο Κατανόησης.

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Ένας Αμερικανός αξιωματούχος παραδέχτηκε σε ενημέρωση με δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου μπορεί να μην είχε δει το τελικό κείμενο, αλλά ισχυρίστηκε ότι οι Ισραηλινοί δεν το ζήτησαν ποτέ και ότι ο Λευκός Οίκος είχε δώσει στον Νετανιάχου λεπτομερείς ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Τετάρτης, ο Τραμπ είπε ότι είχε στείλει ένα αντίγραφο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι παρά τον σκεπτικισμό του Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός είχε πει στους Βανς, Κούσνερ και Γουίτκοφ ότι εάν το Ιράν τηρήσει τις πυρηνικές παραχωρήσεις που για τις οποίες δεσμεύτηκε προς τις ΗΠΑ, «αυτή θα ήταν μια συμφωνία που θα έβρισκε το τέρμα».

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Ο Λευκός Οίκος λέει ότι αυτή δεν θα είναι μια «μονόπλευρη εκεχειρία» και ότι το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει εάν η Χεζμπολάχ επιτεθεί. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν επίσης ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει τις επόμενες 60 ημέρες για να σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του με τον Λίβανο για μια πολιτική διευθέτηση και ότι μια ισραηλινή αποχώρηση μπορεί να προκύψει από αυτές τις συνομιλίες – και όχι από μια συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τις τακτικές του Ισραήλ στον Λίβανο ξανά την Τετάρτη, λέγοντας ότι ήταν απαράδεκτο «να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις κάποιον».

Συμπέρασμα: Ακόμα και οι ηγέτες με τους οποίους ο Νετανιάχου συχνά διαφωνούσε δεν ήταν τόσο απερίφραστα επικριτικοί απέναντι στο Ισραήλ. Ήταν ένα ακόμη πλήγμα που έπρεπε να απορροφήσει ο Νετανιάχου από τον απαραίτητο σύμμαχό του.

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