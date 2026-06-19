Συμβολικά ομοιώματα ιρανικών πυραύλων εκτίθενται σε έναν δρόμο, εν μέσω της αμερικανο-ισραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν, στην Τεχεράνη του Ιράν, στις 22 Μαρτίου 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) μέσω REUTERS

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η προγραμματισμένη συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη αναβλήθηκε, καθώς η Τεχεράνη ανέστειλε το ταξίδι της αντιπροσωπείας της επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απαίτησαν την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο και των αμερικανικών στρατευμάτων από τον Περσικό Κόλπο, προειδοποιώντας για κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο, απορρίπτοντας τις πιέσεις για τερματισμό των επιχειρήσεων.

Οι εξελίξεις αυτές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στις διεθνείς διαπραγματεύσεις που αφορούν την ασφάλεια της χώρας τους.

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Κρέμεται από μια κλωστή πλέον η εφαρμογή της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ καθώς η προγραμματισμένη πρώτη συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενεύη αναβλήθηκε, λίγες ώρες πριν από την έναρξή της.

Η ιρανική αντιπροσωπεία φέρεται να ανέστειλε το ταξίδι της στην Ελβετία, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη είχε ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα του Λιβάνου αποτελεί βασικό μέρος των διαπραγματεύσεων και μπορεί να επηρεάσει την πορεία της συμφωνίας.

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Σε νέο μήνυμά του το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) διαμηνύει ότι «η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποχώρηση των αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων από τον Περσικό Κόλπο και την περιοχή συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται, για λόγους ασφάλειας και προστασίας τους, να μην πλησιάζουν το Στενό του Ορμούζ. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτήν την οδηγία θα στοχοποιηθεί».

⚡️BREAKING: The IRGC announces Closure of the Strait of Hormuz in response to Israel’s attacks on Lebanon



"The conditions of the ceasefire in Lebanon and the withdrawal of U.S. forces from the area have not been met by the United States



Ships approaching the Strait will be… pic.twitter.com/TXB07HbnR6 June 19, 2026

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Αν ο εχθρός φανεί υπερβολικός» στα αιτήματά του, «έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε και ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια δριμεία απάντηση».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα πρωτόκολλο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

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Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία εξ αποστάσεως με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε παρόμοια δήλωση, όπου επαναβεβαιώνει ότι τα εθνικά συμφέροντα παραμένουν η «κόκκινη γραμμή» της χώρας του, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Η αντίθεση στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν άρχισε να εκδηλώνεται στο Ιράν την Παρασκευή. Το Tasnim, ειδησεογραφικό πρακτορείο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, κάλεσε με κύριο άρθρο του να παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ και να ακυρωθούν οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις έως ότου το Ισραήλ αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο.

אני משתתף מעומק הלב בצער משפחותיהם של מפקד גדוד 52 בשריון, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון, ושל שלושה לוחמים גיבורים ששמם טרם פורסם, השם ייקום דמם, ואני מאחל החלמה מלאה לפצועים בחילופי האש אתמול.



בעקבות ההתקפה הנפשעת של חיזבאללה, שהיא הפרה בוטה של הפסקת האש, הנחיתי אמש את צה״ל… Advertisement June 19, 2026

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο για «όσο χρειαστεί»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε την Παρασκευή ότι τα στρατεύματα της χώρας του θα παραμείνουν στον Λίβανο για “όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο”, ενώ δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ “να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα”, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιθέσεις της σιιτικής οργάνωσης στη διάρκεια της νύκτας.

“Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών μας ή του εδάφους μας και θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ να πληρώσει βαρύ τίμημα για αυτού τους είδους τις επιθέσεις”, προειδοποίησε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Σύμφωνα με τον ίδιο, “το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο για όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας στον βορρά”.

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι “μετά την εγκληματική επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, έδωσα εντολή στους IDF (σ.σ. ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) χθες τη νύκτα να πλήξουν τη Χεζμπολάχ με ισχύ”.

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Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενων τριβών με την Ουάσιγκτον, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχουν ασκήσει ασυνήθιστα έντονη κριτική στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Μπεν Γκβιρ: «Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί»

«Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», δήλωσε από την πλευρά του ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

«Με όλον τον σεβασμό προς τους Αμερικάνους, το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν ξεπουλιούνται. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του. «Έχω πει στον πρωθυπουργό, ακόμη και στις ιδιωτικές μας συναντήσεις: για κάθε δάκρυ μίας Ισραηλινής μητέρας, πρέπει να κλάψουν χίλιες Λιβανέζες μητέρες», πρόσθεσε.

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«Αρκετά με το πινγκ πονγκ. Στη Μέση Ανατολή δεν κερδίζει κανείς με μετρημένες και συγκρατημένες αντιδράσεις», εκτίμησε ο Μπεν Γκβιρ, τονίζοντας «πρέπει να είμαστε τρελοί. Να εξαφανίσουμε. Να συντρίψουμε τον τρόμο».

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Από την πλευρά του ο επίσης ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς έκανε λόγο για «ένα σκληρό πρωινό». «Έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε με τη φωτιά. Να ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως».