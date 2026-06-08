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Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Channel 12, ότι είχε προειδοποιήσει τον Μπένιαμιν Νετανιάχου πως μια περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ σε διεθνή απομόνωση, αφήνοντάς το ουσιαστικά μόνο απέναντι στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή για τις ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Ιράν, τονίζοντας μάλιστα ότι κατάφερε να περιορίσει την έκταση της στρατιωτικής επιχείρησης.

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Σύμφωνα με τον Τραμπ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής, του ζήτησε να μην προχωρήσει σε απάντηση στις βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις που είχε εξαπολύσει το Ιράν κατά του Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει το Channel 12, η συνομιλία ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει κάποιο σαφές αποτέλεσμα. Ωστόσο, αρκετοί συνεργάτες του Τραμπ που συμμετείχαν στην επικοινωνία ανέφεραν στο ισραηλινό δίκτυο ότι αποκόμισαν την εντύπωση πως ο Αμερικανός πρόεδρος πέτυχε να εξασφαλίσει μερικές ακόμη ημέρες χωρίς ισραηλινά αντίποινα, ώστε να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας.

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, ο Νετανιάχου συγκάλεσε αμέσως μετά τη συνομιλία σύσκεψη με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας. Σύμφωνα με το Channel 12, μετά το πέρας των διαβουλεύσεων ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι είχε λάβει την απόφαση να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Αναφερόμενος στις πρώτες ισραηλινές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ ειδοποίησε την αμερικανική πλευρά όταν οι πύραυλοι βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς το Ιράν. Όπως είπε, η ενημέρωση έγινε εξαιρετικά αργά, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει το εύρος της επιχείρησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι πέντε χώρες της περιοχής, οι οποίες συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, του ζήτησαν να παρέμβει προς τον Νετανιάχου, προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια διπλωματική συμφωνία.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, το πρωί της Δευτέρας Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν προτίθενται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή ζήτησαν να σταματήσουν και οι ισραηλινές επιχειρήσεις αντιποίνων.

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Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Τραμπ επικοινώνησε εκ νέου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τον έπεισε να συμφωνήσει στη διακοπή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ακόμη μία φορά ότι θεωρεί εφικτή μια συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας πως θα είναι προς όφελος όλων των πλευρών. Όπως είπε, η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιθυμεί την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας, ενώ επέμεινε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται μόλις «λίγες ημέρες» μακριά από μια συμφωνία – εκτίμηση την οποία επαναλαμβάνει σταθερά εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Με πληροφορίες από Iran International

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