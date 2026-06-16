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Τους δέκα βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Channel 12 του Ισραήλ, το οποίο θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ και έναρξη μιας νέας διαδικασίας διαλόγου με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

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Παράλληλα, μεταθέτει για μεταγενέστερο στάδιο ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα των συνομιλιών.

Αυτό της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ενώ να σημειωθεί πως το θέμα αυτό φέρεται να έχει φέρει ρήξη στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεσμεύονται να εισέλθουν σε κύκλο εντατικών διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών.

Στόχος η επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής συμφωνίας που θα ρυθμίζει τόσο το πυρηνικό ζήτημα όσο και το ευρύτερο πλαίσιο των διμερών σχέσεων.

Οι δέκα βασικές ρήτρες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μνημόνιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1.Τερματισμό όλων των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και των συμμάχων τους, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στον Λίβανο.

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2.Επαναβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

3.Δέσμευση των δύο πλευρών να επιλύσουν το ζήτημα της διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.

4.Έναρξη συνομιλιών για το μέλλον του εμπλουτισμού ουρανίου και τις ενεργειακές και πυρηνικές ανάγκες του Ιράν.

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5.Διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

6.Δέσμευση των ΗΠΑ να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να μην ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή κατά το διάστημα των συνομιλιών.

7.Υποχρέωση του Ιράν να διασφαλίσει την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ για περίοδο 60 ημερών, χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών.

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8.Δέσμευση της Ουάσιγκτον να καταστήσει διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία με την έναρξη εφαρμογής του μνημονίου.

9.Πρόβλεψη ότι, σε περίπτωση επίτευξης οριστικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή εντός 30 ημερών και θα προχωρήσουν στην πλήρη άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

10.Συμπερίληψη σε μια τελική συμφωνία σχεδίου για τη δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη του Ιράν.

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Οι πληροφορίες αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν αποτυπώνουν το εύρος των αμοιβαίων δεσμεύσεων που συζητούνται μεταξύ των δύο πλευρών όλο το τελευταίο διάστημα και αποτυπώνουν το πλαίσιο μιας πιθανής ευρύτερης συμφωνίας που θα εξομαλύνει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

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