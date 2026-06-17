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Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν ενήμερος για το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, προσθέτοντας πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτήρισε μια ενδεχόμενη συμφωνία ως «σπουδαίο επίτευγμα» εφόσον εφαρμοστεί όπως έχει σχεδιαστεί.

Οι αξιωματούχοι μιλώντας στο κανάλι Channel 12 απορρίπτουν δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ ότι το Ισραήλ δεν είχε γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας, τονίζοντας ότι, ακόμη κι αν ο Νετανιάχου δεν έλαβε το πλήρες κείμενο του εγγράφου τις τελευταίες μία-δύο ημέρες, γνώριζε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τι περιλάμβανε.

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Υποστηρίζουν επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν ζήτησε ποτέ να δει το πλήρες έγγραφο και ότι, παρότι ήταν επιφυλακτικός ως προς το πώς θα εξελιχθεί η συμφωνία, τη θεωρούσε δυνητικά μια σημαντική επιτυχία εφόσον εφαρμοζόταν όπως είχε σχεδιαστεί.

Το Channel 12 μετέδωσε την Τρίτη (16/6) ότι το Ισραήλ δεν είχε ακόμη ενημερωθεί επίσημα για τους όρους της συμφωνίας, προσθέτοντας ότι η Ιερουσαλήμ είχε ζητήσει να εξετάσει το μνημόνιο, αλλά η Ουάσινγκτον αρνήθηκε, λόγω ανησυχιών ότι οι λεπτομέρειες θα διαρρεύσουν.

Πηγή: Times of Israel