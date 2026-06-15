Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι αρχές στον νότιο Λίβανο προειδοποίησαν τους κατοίκους που εκτοπίστηκαν εξαιτίας των τριών μηνών πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ να μην επιστρέψουν βιαστικά στα σπίτια τους τη Δευτέρα, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό της ευρύτερης σύγκρουσης, καθώς το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότο.

Ο Λίβανος έχει υποστεί τις πιο πολύνεκρες συνέπειες της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με χιλιάδες νεκρούς και περίπου 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί λόγω της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε ένδειξη στήριξης προς την Τεχεράνη στις 2 Μαρτίου.

Advertisement

Advertisement

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ που φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) και ότι αυτή προβλέπει «την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Στον νότιο Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εγκαταστήσει μια αυτοανακηρυγμένη ζώνη ασφαλείας, δημοτικά συμβούλια εξέδωσαν ανακοινώσεις καλώντας τους κατοίκους να καθυστερήσουν την επιστροφή τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η Μόνα Μαζέχ, εκτοπισμένη γυναίκα που φιλοξενείται στην περιοχή Χάμρα της Βηρυτού, δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να επιστρέψει άμεσα στο χωριό της, κοντά στη νότια πόλη της Τύρου.

«Ειλικρινά, διστάζουμε. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το Ισραήλ», είπε.

Ισραήλ: Υπουργοί και μέλη της αντιπολίτευσης επικρίνουν τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Iσράελ Kατζ, τόνισε ότι η χώρα του δεν συμμετέχει στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και δήλωσε πως το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας που διατηρεί στον νότιο Λίβανο, στη Γάζα και στη Συρία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στρατιωτικά εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ εξαιτίας των εξελίξεων στον Λίβανο.

Ο Κατς ανέφερε ακόμη ότι η ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο θα εκκενωθεί από τους τοπικούς κατοίκους και ότι θα καταστραφούν «όλες οι τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών σε συνοριακά χωριά», αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ.

Advertisement

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, προερχόμενοι από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, επέκριναν σήμερα τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, του Λιβάνου περιλαμβανομένου, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει (…) δεν είμαστε μέρος αυτής της συμφωνίας. Δεν εγγυάται την ασφάλειά μας», δήλωσε ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ μέσω του διαύλου του στο Telegram.

«Δεν οφείλουμε να αρκεσθούμε σε τίποτε λιγότερο από τη διάλυση της (φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης) Χεζμπολάχ. Δεν οφείλουμε να αποσυρθούμε ούτε εκατοστό από το έδαφος που οι στρατιώτες μας κατέκτησαν και απάλλαξαν από τρομοκρατικές υποδομές (στον Λίβανο)», πρόσθεσε.

Advertisement

Στην αντιπολίτευση, οι επικρίσεις ήταν επίσης πολλές εναντίον αυτής της συμφωνίας. Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί μια «επικίνδυνη καμπή για την ασφάλεια του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «μόνο μια νέα ηγεσία μπορεί να διορθώσει» την κατάσταση αυτή.

Ο Γιαΐρ Γκολάν, ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος Οι Δημοκράτες, δήλωσε από την πλευρά του ότι ήταν «ένα κακό πρωινό για το Ισραήλ».

«Σήμερα το πρωί, οι ισραηλινοί πολίτες ξύπνησαν ανακαλύπτοντας μια συμφωνία που συνήφθη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε ερήμην του Ισραήλ, χωρίς τη συγκατάθεσή του ούτε τη συμετοχή του», δήλωσε ο Γκολάν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

Advertisement

Μολονότι κανένας από τους υπουργούς του Λικούντ, του κόμματος του πρωθυπουργού Νετανιάχου, δεν διατύπωσε άμεσες επικρίσεις εναντίον της συμφωνίας και ενώ ο ίδιος ο Νετανιάχου δεν είχε κάνει γνωστό ότι επρόκειτο να ανακοινωθεί συμφωνία, υπουργοί προερχόμενοι από ακροδεξιά κόμματα επέκριναν τη συμφωνία.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, προσωπικότητα της άκρας δεξιάς, δήλωσε ότι «η συμφωνία με το Ιράν είναι κακή για το Ισραήλ».

«Η κοινή εκστρατεία (των ΗΠΑ και του Ισραήλ) έφερε πολυάριθμες επιτυχίες όσον αφορά την αποδυνάμωση του Ιράν και τα κεκτημένα αυτά δεν ήταν μάταια», δήλωσε ο Σμότριτς μέσω του διαύλου του στο Telegram.

Advertisement

«Θα αναγκαστούμε να συνεχίσουμε μόνοι μας την εκστρατεία για την ανατροπή του καθεστώτος, χρησιμοποιώντας δημιουργικούς τρόπους, και να φροντίσουμε ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε και ζήτησε να ενισχυθεί η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο.

Advertisement

«Στον Λίβανο είναι που θα κριθούμε. Είναι ο δικός μας πόλεμος, είναι οι δικοί μας στρατιώτες, και πρόκειται για την άμεση ασφάλεια των κατοίκων μας του βορρά», τόνισε.