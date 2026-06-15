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Ασαφές φαίνεται να παραμένει εάν η συμφωνία για εκεχειρία 60 ημερών που θα υπογράψουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου ΗΠΑ και Ιράν θα περιλαμβάνει, ως προβλέπεται, και το μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

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Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη επέμενε η εκειχερία να έχει εφαρμογή σε όλα τα μέτωπα, σε μια προσπάθεια να προστατέψει τους πιστούς της συμμάχουνς στην ευρύτερη περιοχή, το Ισραήλ δεν φαίνεται διατεθειμένο να πειθαρχήσει ενώ άγνωστο παραμένει το πώς θα αντιδράσει το Ιράν σε πιθανές παραβιάσεις της συμφωνίας αλλά και τι πιέσεις να ασκήσει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόνλαντ Τρμαπ στον σύμμαχο του, πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Πάντως, ο ακραίος εθνικιστής υπ. Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γβίρ λίγες μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση περί επίτευξης συμφωνίας δηλώσε πως θεωρεί ότι αυτή δεν περιλαμβάνει το Ισραήλ.

«Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει. Το Ισραήλ δεν είναι υποτελές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα. Δεν είμαστε εταίροι αυτής της συμφωνίας, η οποία δεν διασφαλίζει την ασφάλειά μας. Δεν πρέπει να αποσυρθούμε από κανένα έδαφος στο Λίβανο που έχουν καταλάβει οι μαχητές μας».

Στο μεταξύ, ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην πόλη Κφαρ Τεμπνίτ του νότιου Λιβάνου χτυπήθηκε από ισραηλινή επιδρομή με drone αεροσκάφος σήμερα το πρωί.

«Αναφέρθηκαν τραυματισμοί», αναφέρει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Το NNA αναφέρει επίσης ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί πυροβολικού έπληξαν την Κφαρ Τεμπνίτ και την κοντινή πόλη Ναμπατιέχ αλ-Φάουκα.

Πάντως, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει ενώ ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία υποτίθεται ότι περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.